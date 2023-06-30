30 июня в британском Истборне состоятся полуфиналы турнира в женском одиночном разряде. В одном из них россиянка Дарья Касаткина сразится с итальянкой Камилой Джорджи. Игра начнется не ранее 14.30 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Первая ракетка России выиграла у соперницы обе личные встречи.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что в финал выйдет Касаткина. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех Джорджи доступен за 2.38 (38%).

Ставка в 1000 рублей на итальянку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2380 рублей, а чистая прибыль составит 1380 рублей.

Триумф Дарьи с форой (-2.5) гейма котируется за 2.04, противоположные Ф1(+2.5) — за 1.78.

Тотал больше 21.5 гейма можно заиграть за 1.91, ТМ 21.5 — за те же 1.91. Три последних матча с участием Джорджи завершились через «низ».

Победа итальянки хотя бы в одном сете доступна за 1.57. А на счет 2:0 в пользу Касаткиной котировка — 2.30.

Прогноз и ставка на матч Камила Джорджи — Дарья Касаткина

Тяжело оценить настоящую форму Джорджи. Хотя в Истборне она прошла Жабер и Остапенко (на отказе), до этого у нее случились необъяснимые поражения от Мандлик в Ноттингеме и от Винус в Бирмингеме. Похоже, итальянка находится в поисках оптимальной игры.

А вот Касаткина впечатляет. Да, она проиграла в Берлине Аванесян со счета 5:2 в решающем сете и двух матчболов на тай-брейке, но уже в Истборне показала, что та неудача была случайной. В трех матчах Дарья прошла Калинину, мощно играющую на траве Плишкову и Гарсию (тоже на отказе).

Что касается личных встреч, то здесь превосходство за Касаткиной, причем в прошлом году она легко переехала Джорджи на «Ролан Гаррос». Будем рассчитывать, что на траве Дарья, которая явно кайфует от этого покрытия, снова не испытает проблем с итальянкой.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной с форой (-1.5) гейма за 1.84.

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