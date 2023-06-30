«Энергетик-БГУ» — «Ислочь»: прогноз на матч высшей лиги 30 июня 2023 года
30 июня в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии пятая команда лиги «Ислочь» отправится на выезд к идущему на последней строчке «Энергетику-БГУ». Игра пройдет в Минске на стадионе «РЦОП по футболу БГУ» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России легально не покажут встречу.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей есть небольшое преимущество: поставить на победу команды Дмитрия Комаровского можно с коэффициентом 2.39, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.84 (33%), ничья идет за 3.29 (28%).
Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном итоге принесет 3290 рублей.
«Энергетик» начал сезон со штрафом в 23 очка из-за участия в договорных матчах. Коллектив Алексея Меркулова до сих пор не отыграл гандикап и находится на последнем месте. Но к предстоящей встрече минчане подошли на серии из двух игр без поражений. Поставить на то, что армейцы не уступят «Ислочи», можно за 1.52.
Аналитики сомневаются, что поединок получится «верховым»: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.82. При этом в трех последних встречах друг с другом оппоненты забивали на двоих минимум три мяча.
Вероятность увидеть результативные удары от обеих сторон оценена в 1.73, обратный рынок доступен за 2.00.
Прогноз и ставка на матч высшей лиги «Энергети-БГУ» — «Ислочь»
Соперники в очных матчах показывают хорошую результативность: в трех последних встречах оформили на двоих минимум три мяча, а в предыдущих девяти поединках пробили эту отметку семь раз. Также «Ислочь» в текущем сезоне нередко выдает яркие перформансы — в трех недавних турах с участием команды Дмитрия Комаровского было забито минимум три гола.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.93.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -