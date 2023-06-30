Энергетик-БГУ

30 июня в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии пятая команда лиги «Ислочь» отправится на выезд к идущему на последней строчке «Энергетику-БГУ». Игра пройдет в Минске на стадионе «РЦОП по футболу БГУ» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России легально не покажут встречу.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей есть небольшое преимущество: поставить на победу команды Дмитрия Комаровского можно с коэффициентом 2.39, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.84 (33%), ничья идет за 3.29 (28%).

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«Энергетик» начал сезон со штрафом в 23 очка из-за участия в договорных матчах. Коллектив Алексея Меркулова до сих пор не отыграл гандикап и находится на последнем месте. Но к предстоящей встрече минчане подошли на серии из двух игр без поражений. Поставить на то, что армейцы не уступят «Ислочи», можно за 1.52.

Аналитики сомневаются, что поединок получится «верховым»: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.82. При этом в трех последних встречах друг с другом оппоненты забивали на двоих минимум три мяча.

Вероятность увидеть результативные удары от обеих сторон оценена в 1.73, обратный рынок доступен за 2.00.

Прогноз и ставка на матч высшей лиги «Энергети-БГУ» — «Ислочь»

Соперники в очных матчах показывают хорошую результативность: в трех последних встречах оформили на двоих минимум три мяча, а в предыдущих девяти поединках пробили эту отметку семь раз. Также «Ислочь» в текущем сезоне нередко выдает яркие перформансы — в трех недавних турах с участием команды Дмитрия Комаровского было забито минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.93.

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