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«Энергетик-БГУ» — «Ислочь»: прогноз на матч высшей лиги 30 июня 2023 года

Прогноз на матч высшей лиги «Энергетик-БГУ» — «Ислочь» 30 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Ислочи».
Фото Официальный сайт «Ислочи»

30 июня в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии пятая команда лиги «Ислочь» отправится на выезд к идущему на последней строчке «Энергетику-БГУ». Игра пройдет в Минске на стадионе «РЦОП по футболу БГУ» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России легально не покажут встречу.

Белоруссия: Высшая лига. 14-й тур
30 июн, 18:00. Трактор (Минск)
Энергетик-БГУ
Ислочь

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей есть небольшое преимущество: поставить на победу команды Дмитрия Комаровского можно с коэффициентом 2.39, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.84 (33%), ничья идет за 3.29 (28%).

Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном итоге принесет 3290 рублей.

«Энергетик» начал сезон со штрафом в 23 очка из-за участия в договорных матчах. Коллектив Алексея Меркулова до сих пор не отыграл гандикап и находится на последнем месте. Но к предстоящей встрече минчане подошли на серии из двух игр без поражений. Поставить на то, что армейцы не уступят «Ислочи», можно за 1.52.

Аналитики сомневаются, что поединок получится «верховым»: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.82. При этом в трех последних встречах друг с другом оппоненты забивали на двоих минимум три мяча.

Вероятность увидеть результативные удары от обеих сторон оценена в 1.73, обратный рынок доступен за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч высшей лиги «Энергети-БГУ» — «Ислочь»

Соперники в очных матчах показывают хорошую результативность: в трех последних встречах оформили на двоих минимум три мяча, а в предыдущих девяти поединках пробили эту отметку семь раз. Также «Ислочь» в текущем сезоне нередко выдает яркие перформансы — в трех недавних турах с участием команды Дмитрия Комаровского было забито минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.93.

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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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