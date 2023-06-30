30 июня солигорский «Шахтер» в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии примет «Слуцк». Игра пройдет на стадионе «Строитель» в Солигорске и начнется в 20.00 по московскому времени. В России легально не показывают этот турнир.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты противостояния: поставить на триумф «горняков» можно с коэффициентом 1.31, что составляет приблизительно 75% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 9.25 (9%) — это наименее ожидаемый результат. Ничья идет за 4.99 (19%).

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В восьми из последних 10 очных встреч команда из Солигорска обыгрывала «Слуцк». Поставить на непоражение бело-синих в предстоящем поединке можно за 3.21. Правда, проигрыш — самый частый итог матчей для клуба из Минской области в текущем сезоне: в 12 турах он уступил уже пять раз.

Эксперты считают, что игра может получиться яркой: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.78, ТМ 2.5 — за 1.97. В шести из 10 предыдущих столкновений соперники оформили как минимум три мяча.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 2.23, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.59.

Прогноз и ставка на матч высшей лиги «Шахтер Солигорск» — «Слуцк»

«Горняки» — одна из сильнейших команд Белоруссии. Но в текущем сезоне она идет на предпоследней строчке. Все дело в 35-очковом штрафе, который влепили за участие в договорняках. При этом «Шахтер» показывает отличные результаты: в 12 турах победил восемь раз и потерпел всего два поражения. В пяти случаях коллектив Алексея Баги брал верх с разницей минимум в два мяча. Вероятно, похожая расправа произойдет и со «Слуцком». Солигорчане обыграли бело-синих в восьми из последних 10 встреч. А меньше трех голов «горняки» наколотили всего в четырех очных поединках.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.92.

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