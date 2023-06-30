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«Зенит» — «Нефтчи»: чемпионы России забодают Кверквелию и Махмудова даже не основным составом

Прогноз на матч Кубка Премьер «Зенит» — «Нефтчи» 1 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Малком.
Фото Global Look Press

1 июля в Санкт-Петербурге стартует международный межсезонный турнир Кубок Премьер с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Нефтчи». В первом туре чемпионы России сыграют с командой из Азербайджана. Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.00 мск.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу команды из Санкт-Петербурга в основное время можно поставить с коэффициентом 1.26, вероятность этого исхода — около 79%. Ничья идет за 6.00 (16%), успех «Нефтчи» — за 10.5 (5%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 6000 рублей, а чистая прибыль составит 5000 рублей.

Вариант «гости не проиграют» доступен за 3.80. Правда, в последних 10 матчах в домашних турнирах на счету «Нефтчи» четыре поражения.

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.45. А вот ТБ 3.5 предложен за 2.12, ТМ 3.5 — за 1.72.

Победу «Нефтчи» с форой (+1.5) гола можно взять за 2.18, а успех «Зенита» — за 1.68.

На то, что в игре отличится только одна команда, котировка — 1.97. Если считаете, что «Зенит» забьет, а его соперник — нет, возьмите этот вариант за 2.12.

Выигрыш российского клуба с учетом серии пенальти доступен за смешные 1.15, азербайджанского — за 5.40.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нефтчи»

Неизвестно, сыграет ли «Зенит» в оптимальном составе с Малкомом, Клаудиньо и остальными топ-игроками. Однако даже без них стартовое сочетание клуба из Санкт-Петербурга будет достаточно мощным и явно сильнее, чем у «Нефтчи». К слову, за азербайджанцев наверняка выйдут не пригодившиеся в РПЛ Махмудов и Кверквелия.

Клуб из Баку занял в прошедшем сезоне только третье место в чемпионате и проиграл в финале Кубка «Габале», то есть остался без трофеев. В том числе по этой причине боссы отправили в отставку главного тренера румына Лауренциу Регекампфа. Но замену ему не нашли. Так что «Нефтчи» сыграет не только на чужом поле и в незнакомой атмосфере, но и без рулевого. При таких обстоятельствах азербайджанскому клубу вряд ли удастся конкурировать с сине-бело-голубыми.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.70.

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