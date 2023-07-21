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Сегодня, 16:45

Какие сложности ждут «Амкал», 2DROTS и «Родину Медиа»? РФС открыл сетку Пути регионов FONBET Кубка России!

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Герман выведет свою команду против ногинского «Знамени» 1 августа в 19.30 по московскому времени. Поболеть за одного из основателей русского медиафутбола (или, наоборот, против) можно будет на стадионе Академии ФК «Спартак». В случае победы во втором раунде амкаловцев ждет ивановский «Текстильщик».

2DROTS на днях победили в финале Московского Кубка Селебрити, теперь попытаются сделать то же самое с «Сахалином». Слон и Ко сыграют 2 августа на стадионе «Москвич» в 13.00 мск. Если все пройдет гладко, то в следующем раунде «Дроты» отправятся в гости к «Мурому».

Действующий чемпион MFL «Родина Медиа» также 2 августа сыграет на «Спартаковце» с вологодским «Динамо». Команда Дмитрия Тарасова начнет в 16.30 мск, а в следующем раунде победитель сыграет с костромским «Спартаком».

Первая стадия Пути регионов состоит из шести раундов. В каждом из них команды сыграют по одному матчу, а четыре победителя попадут в плей-офф Пути регионов. В нем их уже ждут поединки с клубами РПЛ.

Полная сетка Пути регионов FONBET Кубка России здесь.

Футбол
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ФК 2Drots
ФК Амкал
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«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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