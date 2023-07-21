Какие сложности ждут «Амкал», 2DROTS и «Родину Медиа»? РФС открыл сетку Пути регионов FONBET Кубка России!
Герман выведет свою команду против ногинского «Знамени» 1 августа в 19.30 по московскому времени. Поболеть за одного из основателей русского медиафутбола (или, наоборот, против) можно будет на стадионе Академии ФК «Спартак». В случае победы во втором раунде амкаловцев ждет ивановский «Текстильщик».
2DROTS на днях победили в финале Московского Кубка Селебрити, теперь попытаются сделать то же самое с «Сахалином». Слон и Ко сыграют 2 августа на стадионе «Москвич» в 13.00 мск. Если все пройдет гладко, то в следующем раунде «Дроты» отправятся в гости к «Мурому».
Действующий чемпион MFL «Родина Медиа» также 2 августа сыграет на «Спартаковце» с вологодским «Динамо». Команда Дмитрия Тарасова начнет в 16.30 мск, а в следующем раунде победитель сыграет с костромским «Спартаком».
Первая стадия Пути регионов состоит из шести раундов. В каждом из них команды сыграют по одному матчу, а четыре победителя попадут в плей-офф Пути регионов. В нем их уже ждут поединки с клубами РПЛ.
Полная сетка Пути регионов FONBET Кубка России здесь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -