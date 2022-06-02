2 июня в первом матче группового этапа Лиги наций сборная Чехии на «Эден Арене» примет Швейцарию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Швейцарию. На победу гостей можно поставить за 2.38, это примерно 42% вероятности. Успех Чехии оценивается котировкой 3.30 (30%), ничья — 3.20 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу Чехии в случае ее успеха выплата составит 3300 рублей, чистый выигрыш — 2300 рублей.

В шести из прошедших десяти матчей с участием Чехии и Швейцарии было забито меньше трех мячей. Поставить на ТМ 2.5 можно за 1.65.

Вариант «обе забьют» также срабатывал четырежды в последних десяти играх Чехии. У Швейцарии это случалось пять раз. На то, что соперники не обменяются голами, котировка 1.79.

Вариант «Чехия не проиграет» доступен за 1.62.

Обе сборные за последние десять встреч забивали в среднем больше 1.5 мяча за игру. На ИТБ1 (1.5) можно поставить за 3.10, на ИТБ2 (1.5) — за 2.50.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.00.

Прогноз и ставка на матч Чехия — Швейцария

Стимул для чехов и швейцарцев — лига А в Лиге наций, для обеих сборных это фактически дебют в элите. В группе помимо них еще Испания и Португалия, так что-либо швейцарцы, либо чехи, вероятно, понизятся в классе. А вот кто именно отправится на ступень назад, возможно, решится уже в первом матче. Швейцария за счет более организованной игры получит возможность огорчить чехов на выезде.

Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии за 2.38.