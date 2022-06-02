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Чехия — Швейцария: прогноз на матч Лиги наций 2 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Чехия — Швейцария 2 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

2 июня в первом матче группового этапа Лиги наций сборная Чехии на «Эден Арене» примет Швейцарию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
02 июн, 21:45. Sinobo Stadium (Прага)
Чехия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Швейцарию. На победу гостей можно поставить за 2.38, это примерно 42% вероятности. Успех Чехии оценивается котировкой 3.30 (30%), ничья — 3.20 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу Чехии в случае ее успеха выплата составит 3300 рублей, чистый выигрыш — 2300 рублей.

В шести из прошедших десяти матчей с участием Чехии и Швейцарии было забито меньше трех мячей. Поставить на ТМ 2.5 можно за 1.65.

Вариант «обе забьют» также срабатывал четырежды в последних десяти играх Чехии. У Швейцарии это случалось пять раз. На то, что соперники не обменяются голами, котировка 1.79.

Вариант «Чехия не проиграет» доступен за 1.62.

Обе сборные за последние десять встреч забивали в среднем больше 1.5 мяча за игру. На ИТБ1 (1.5) можно поставить за 3.10, на ИТБ2 (1.5) — за 2.50.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч Чехия — Швейцария

Стимул для чехов и швейцарцев — лига А в Лиге наций, для обеих сборных это фактически дебют в элите. В группе помимо них еще Испания и Португалия, так что-либо швейцарцы, либо чехи, вероятно, понизятся в классе. А вот кто именно отправится на ступень назад, возможно, решится уже в первом матче. Швейцария за счет более организованной игры получит возможность огорчить чехов на выезде.

Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии за 2.38.

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Испания — Португалия: прогноз на матч Лиги наций 2 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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