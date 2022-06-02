2 июня 2022 года в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» Испания в первом туре группового этапа Лиги наций примет Португалию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 2.18, это примерно 45% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.30 (30%), успех Португалии — 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3300 рублей и чистую прибыль в 2300 рублей.

Считаете, что гости наберут первые очки в турнире? Вариант «Португалия не проиграет» идет за 1.73.

Аналитики не верят, что команды в первом же матче покажут результативный футбол: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72.

Последние две встречи между Испанией и Португалией завершились 0:0. Вариант «обе забьют — нет» оценен котировкой 1.84, обратный исход — 1.96.

Заманчивый коэффициент на гол Криштиану Роналду — 2.40. У хозяев самый ожидаемый автор забитого мяча — Альваро Мората, 2.50.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.20.