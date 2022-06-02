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Испания — Португалия: где смотреть матч Лиги наций 2 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Испания — Португалия 2 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Альваро Мората (сборная Испании).
Фото Global Look Press

2 июня 2022 года в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» Испания в первом туре группового этапа Лиги наций примет Португалию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
02 июн, 21:45. Benito Villamarin (Севилья)
Испания
Португалия

Испания — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 2.18, это примерно 45% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.30 (30%), успех Португалии 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3300 рублей и чистую прибыль в 2300 рублей.

Считаете, что гости наберут первые очки в турнире? Вариант «Португалия не проиграет» идет за 1.73.

Аналитики не верят, что команды в первом же матче покажут результативный футбол: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72.

Криштиану Роналду. Испания — Португалия: Роналду принесет гостям первые очки в группе?

Последние две встречи между Испанией и Португалией завершились 0:0. Вариант «обе забьют — нет» оценен котировкой 1.84, обратный исход — 1.96.

Заманчивый коэффициент на гол Криштиану Роналду — 2.40. У хозяев самый ожидаемый автор забитого мяча — Альваро Мората, 2.50.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.20.

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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