2 июня в первом матче группового этапа сборная Чехии на «Эден Арене» примет Швейцарию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение швейцарцам. На их победу можно поставить за 2.38, это примерно 42% вероятности. Успех Чехии оценивается котировкой 3.30 (30%), ничья — 3.20 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 3200 рублей, чистый выигрыш — 2200 рублей.

В четырех из прошедших десяти матчей с участием Чехии было забито три и более мяча, у Швейцарии такой же результат. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.65.

Вариант «обе забьют» также четырежды в последних десяти играх проходил у Чехии и пять раз у швейцарцев. «Обе забьют — нет» можно взять за 1.79.

На игру широко представлен рынок с форами. Для подстраховки можно взять один из вариантов — например, Ф1(0) за 2.30 или Ф2(0) за 1.65.

Коэффициент на пенальти в игре — 2.70, удаление можно взять за 5.20. На то, что в матче произойдут оба события, предлагается поставить за 13.0.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 — за 6.00;

• 0:1 — за 6.30;

• 1:0 — за 7.70.