Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Испания — Италия: где смотреть полуфинал Лиги наций 15 июня 2023 года онлайн в прямом-эфире

Прямая трансляция полуфинала Лиги наций Испания — Италия 15 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки сборной Испании.
Фото Твиттер сборной Испании., Twitter

Испания и Италия второй сезон подряд встречаются в полуфинале Лиги наций — в прошлом розыгрыше место в матче за трофей досталось «Красной фурии». Предстоящий поединок пройдет в голландском Энсхеде на стадионе «Де Гролс Весте». Словенский рефери Славко Винчич даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/2 финала
15 июн, 21:45. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Испания
Италия

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у коллектива Луиса де ла Фуэнте больше шансов на проход в решающий матч турнира: поставить на победу Испании в основное время можно с коэффициентом 2.32, что составляет приблизительно 42% вероятности. Виктория «Скуадры адзурры» доступна с котировкой 3.31 (29%), ничья идет за близкие 3.26 (29%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 3260 рублей.

Для подстраховки предложены рынки на проход любой из команд в финал с учетом овертайма и серии пенальти: успех испанцев оценен в 1.67, итальянцев — в 2.22. Сборные встречались в полуфинале прошлого розыгрыша турнира: тогда победила Испания (2:1), но в финале уступила Франции (1:2).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния намекают на преимущество «Красной фурии»:

• ничья 1:1 дана за 5.77;

• 0:0 — за 6.28;

• триумф Испании 2:1 — за 6.60.

Николо Барелла. «Странно, что букмекеры видят «низовую» игру». Павел Занозин верит в горячий матч между Испанией и Италией в Лиге наций

Аналитики не ждут большого количества прицельных выстрелов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.62. При этом в двух из последних трех встреч во всех турнирах оппоненты заколачивали на двоих по три гола.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.78. Ставка на меткие попадания двух команд заходила в трех из прошедших четырех поединков Испании и Италии.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

1
0
Читайте также
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александра Саснович — Людмила Самсонова: прогноз на матч WTA Хертогенбос 16 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости