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14 июня, 23:45

Даниил Медведев — Адриан Маннарино: француз не позволит разгромить себя первой ракетке России

Прогноз на матч ATP Хертогенбос Даниил Медведев — Адриан Маннарино 15 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

15 июня первая ракетка России Даниил Медведев сыграет дебютный матч в сезоне на траве. Его соперником во втором круге турнира в Хертогенбосе станет француз Адриан Маннарино. Встреча начнется не ранее 13.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния неутешителен для Даниила — 3:2 в пользу соперника.

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При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева фаворитом предстоящей игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.16, что приблизительно 86% вероятности исхода. Успех Маннарино предложен за 4.98 (14%).

Ставка в 1000 рублей на француза в случае его выигрыша принесет выплату в 4980 рублей, а чистая прибыль составит 3980 рублей.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.81, ТМ 21.5 — за 1.97. В прошлом году в Хертогенбосе соперники разыграли 24 гейма.

Считаете, что Маннарино напряжет третью ракетку мира? Вариант Ф2(+4.5) доступен за 1.83, Ф1(-4.5) оценен в 1.95.

Эксперты уверены, что Медведев закроет соперника в двух сетах, как и в 2022-м. На такой исход предложена котировка 1.54.

Тай-брейк в матче можно взять за 2.45, его отсутствие — за 1.50.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Адриан Маннарино

Для Медведева матч против Маннарино будет первым на траве в этом сезоне. А вот Адриан уже провел неплохой спарринг — в первом круге обыграл соотечественника Артура Филса. 19-летний теннисист так и не смог приспособиться к необычной манере игры соперника.

Для Даниила встречи с Адрианом зачастую тоже были непростыми: первые три вообще остались за 52-й ракеткой мира, а в последней на быстром зеленом покрытии Медведев победил со счетом 7:5, 7:5 — то есть борьба была упорной. Скорее всего, что-то похожее произойдет и на этот раз, потому что отскок в Хертогенбосе очень низкий, атаковать с него непросто. Соперники будут рассчитывать на собственную подачу и наверняка преуспеют в ее выигрыше.

Рекомендуемая ставка: Маннарино победит с форой (+4.5) гейма за 1.83.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Адриан Маннарино
Даниил Медведев
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2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
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11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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