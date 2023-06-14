Даниил Медведев — Адриан Маннарино: француз не позволит разгромить себя первой ракетке России
15 июня первая ракетка России Даниил Медведев сыграет дебютный матч в сезоне на траве. Его соперником во втором круге турнира в Хертогенбосе станет француз Адриан Маннарино. Встреча начнется не ранее 13.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния неутешителен для Даниила — 3:2 в пользу соперника.
При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева фаворитом предстоящей игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.16, что приблизительно 86% вероятности исхода. Успех Маннарино предложен за 4.98 (14%).
Ставка в 1000 рублей на француза в случае его выигрыша принесет выплату в 4980 рублей, а чистая прибыль составит 3980 рублей.
Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.81, ТМ 21.5 — за 1.97. В прошлом году в Хертогенбосе соперники разыграли 24 гейма.
Считаете, что Маннарино напряжет третью ракетку мира? Вариант Ф2(+4.5) доступен за 1.83, Ф1(-4.5) оценен в 1.95.
Эксперты уверены, что Медведев закроет соперника в двух сетах, как и в 2022-м. На такой исход предложена котировка 1.54.
Тай-брейк в матче можно взять за 2.45, его отсутствие — за 1.50.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Адриан Маннарино
Для Медведева матч против Маннарино будет первым на траве в этом сезоне. А вот Адриан уже провел неплохой спарринг — в первом круге обыграл соотечественника Артура Филса. 19-летний теннисист так и не смог приспособиться к необычной манере игры соперника.
Для Даниила встречи с Адрианом зачастую тоже были непростыми: первые три вообще остались за 52-й ракеткой мира, а в последней на быстром зеленом покрытии Медведев победил со счетом 7:5, 7:5 — то есть борьба была упорной. Скорее всего, что-то похожее произойдет и на этот раз, потому что отскок в Хертогенбосе очень низкий, атаковать с него непросто. Соперники будут рассчитывать на собственную подачу и наверняка преуспеют в ее выигрыше.
Рекомендуемая ставка: Маннарино победит с форой (+4.5) гейма за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9