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«Интер» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад» 12 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Getty Images

12 декабря в Милане в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Реалом Сосьедад». Команды сразятся на арене «Сан-Сиро», стартовый свисток арбитра из Швейцарии Сандро Шерера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 22.45 мск.

Лига чемпионов. Группа D
12 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Реал Сосьедад

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что в предстоящей встрече победит «Интер». На хозяев можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность прохода ставки — примерно 60%. Ничья доступна за 3.96 (25%), успех «Реала Сосьедад» — за 5.15 (15%).

На то, что гости не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87. «Верх» прошел в трех предыдущих матчах «Интера».

Вероятность гола Арсена Захаряна довольно низка — 7.20. Если будете ставить на автора гола, лучше выбрать Лаутаро Мартинеса за 2.08 или Маркуса Тюрама за 2.80.

Бруну Фернандеш. «Бавария» шесть лет не проигрывает на групповом этапе ЛЧ. Но «МЮ» для попадания в плей-офф даже победы мало

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу итальянцев — 6.58;

  • ничья 1:1 — 7.00;

  • 0:0 — 7:12.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
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Организаторы представили форму команд на Матч звезд FONBET Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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