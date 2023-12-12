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Сегодня, 17:55

Организаторы представили форму команд на Матч звезд FONBET Кубка России

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Участники шоу-матча выйдут на поле «Live Арены» в уникальных игровых джерси, отсылающих к пейзажам городов России.

В основе концепции — вид из окна, который у каждого футболиста разный.

Что увидит там игрок РПЛ? Большой город, чаще всего — миллионник, с высокими домами, закрывающими небо. А в регионах пейзаж попроще, «горизонтальней»: пятиэтажки, частный сектор. Трибуны ниже. Ближе к земле. В смысле к корням.

Дизайн формы был придуман Даниилом Чаловым, основателем футбольного творческого объединения «Ничего Обычного».

«Простая и понятная с первого взгляда идея лежит в основе любого классного дизайна. Для этого порой достаточно просто посмотреть в окно. Именно так мы и поступили при создании формы для Матча звезд FONBET Кубка России. Наша идея заключается в том, чтобы показать тернистый и разнообразный путь футболистов, представляющих два противоположных полюса Кубка России, и очертить тонкую грань различия между игроками, отображенную с помощью геометрических объектов на футбольной форме», — заявил Чалов.

Напомним, что Матч звезд FONBET Кубка России состоится 16 декабря в 14.00 на «Live Арене» в Сколкове. Купить билеты можно на сайте https://allstar.rfs.ru/.

Благотворительный проект «Футбол помогает» на FONBET Кубке России! Объединение усилий в борьбе за жизни людей!

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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