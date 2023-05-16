«Интер» — «Милан»: прогноз на полуфинал Лиги Европы 16 мая 2023 года
16 мая «Интер» с «Миланом» сойдутся на общем для них стадионе «Джузеппе Меацца» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком французского арбитра Клемана Тюрпена. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер» стартует с 21.55. В первом поединке «Интер» победил 2:0.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом нерадзурри. Успех парней Симоне Индзаги можно взять с коэффициентом 2.11, что соответствует 47% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.39 (28%), триумф номинальных гостей — за 3.74 (25%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3390 рублей, если команды не определят сильнейшего.
Эксперты не видят «Милан» в финале ЛЧ. На проход россонери доступна гигантская котировка 10.50, на черно-синих — мизерная: 1.04.
В последних восьми матчах «Интер» лишь однажды забил меньше двух мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.
В предыдущих шести встречах соперники огорчали друг друга только раз — в пяти поединках нерадзурри побеждали всухую. Обмен точными выстрелами в полуфинале ЛЧ идет за 1.90, обратный рынок — за идентичные 1.91.
По версии Olimpbet, наиболее вероятный итог — ничья. На 1:1 представлен коэффициент 6.18.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»
Серия без поражений у парней Симоне Индзаги в Лиге чемпионов насчитывает пять игр, из которых три — победы. А во всех турнирах команда отпраздновала успех в семи встречах кряду с общим счетом 21:3. У нерадзурри уже семь «сухарей» в текущем розыгрыше ЛЧ — клуб обновил личный рекорд в главном еврокубке.
В четырех свиданиях с «Миланом» из пяти предыдущих «Интер» забивал минимум дважды. Поражение от черно-синих для коллектива Стефано Пиоли стало третьим в 11 матчах текущей ЛЧ, из которых пять россонери выиграли. Красно-черные тоже довольно уверенно выступают в обороне и в семи прошлых встречах турнира пропустили лишь три раза. При этом «Милан» не пропустил от «Интера» лишь раз в 15 последних столкновениях.
В итоге мы получим очень засушливый поединок, в котором «Интер» будет спокойно оборонять результат первой игры. И максимум, которого добьется «Милан», — ничья престижа.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.07.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6