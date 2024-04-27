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Варди в 37 лет еще в полном порядке. Помог «Лестеру» вернуться в АПЛ и идет в пятерке лучших бомбардиров

«Лестер» вернулся в АПЛ через год после вылета в чемпионшип
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболист «Лестера» Джейми Варди.
Джейми Варди.
Фото Getty Images
Джейми не собирается стареть.

«Лестер» вернулся в элиту английского футбола спустя год после вылета. Команда Энцо Марески гарантировала себе место в топ-2 чемпионшипа за два тура до конца сезона. Угадаете, кто повел за собой команду в самый трудный момент? Правильно, 37-летний Джейми Варди. Уникальный человек, выпивавший за день до игры по полстакана портвейна и при этом признававшийся лучшим игроком АПЛ в золотом сезоне «Лестера».

Англичанин до сих пор в прекрасной форме, но уже не так быстр, как раньше. Однако это не мешает ему делать то, что он всегда хорошо умел: забивать голы.

Включиться в нужный момент

Вылет «Лестера» из АПЛ в прошлом сезоне для многих стал настоящим сюрпризом. Сейчас у клуба самый дорогой состав в чемпионшипе (211 миллионов евро по данным Transfermarkt), поэтому их быстрое возвращение не должно сильно удивлять. К тому же летом произошли изменения в тренерском штабе, и это пошло команде на пользу.

Перед стартом сезона «Лестер» возглавил бывший помощник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Энцо Мареска. В помощниках у него — экс-вратарь «горожан» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро. Мареска, как и его учитель, помешан на контроле мяча и игре в короткий пас. Идеи Энцо быстро прижились на «Кинг Пауэр» — в первой половине чемпионата «Лестер» шел почти без поражений. К середине февраля «лисы» располагались на первом месте с отрывом в 14 очков, одержав 25 побед в 32 турах.

Энцо Мареска.
Фото Global Look Press

А вот дальше начались проблемы: три поражения подряд, в том числе от прямого конкурента «Лидса». Тут-то на авансцену и вышел Варди. В марте 37-летний форвард забил три гола в четырех в матчах, а в апреле отличился еще три раза.

На сегодняшний день на счету Джейми 16 голов в 33 встречах, он является лучшим бомбардиром команды. Причем в старте он выходил всего 16 раз и сыграл лишь 1618 минут — 18 полных матчей. При этом Варди идет на пятом месте в списке лучших бомбардиров чемпионшипа. Очень сильный результат!

«Мы хорошо понимаем, что Джейми наш ключевой игрок. Он играет очень важную роль в этом сезоне. У Варди есть опыт, он делает самое важное в футболе — забивает голы», — сказал Мареска.

Футболисты &laquo;Лестера&raquo; после очередного поражения. 7 лет назад «Лестер» сенсационно стал чемпионом и влюбил в себя весь мир, а сейчас вылетел из АПЛ. Что пошло не так?

Варди помог «Лестеру» не только голами

Роль Джейми в команде не ограничивается голами. Он — капитан и душка коллектива, его мотор и сердце. И проявить навыки лидера Варди также пришлось в тяжелейший момент сезона.

«Лестер» уверенно шел по таблице до середины февраля, но с 17 февраля по 12 апреля «лисы» за 10 туров потерпели шесть поражений и раз сыграли вничью, упустив лидерство. В этот момент в дело вступил Варди.

«Именно Варди созвал встречу игроков, чтобы разобраться, что происходит, — рассказал одноклубник форварда, другой ветеран «Лестера» Марк Олбрайтон. — Высказались гораздо больше игроков, чем я ожидал. Это был большой разговор о значимости возвращения клуба в АПЛ. Джейми создает диалог и помогает снимать ежедневное напряжение. У него своеобразные методы подготовки, но он мой хороший друг, и в любом случае его в клад в историю этого клуба не имеет себе равных».

С того момента «Лестер» собрался, одержал две победы подряд (Варди отличился в обеих встречах) и за два тура до финиша возглавляет турнирную таблицу с четырехочковым отрывом от «Лидса».

Футболист «Лестера» Джейми Варди.
Джейми Варди.
Фото Global Look Press

Летом Варди отказался от суперпредложения

А ведь карьера Джейми могла пойти совсем по другому сценарию. Летом за ним охотился саудовский «Аль-Халидж», само собой, предлагая чемоданы денег. По данным Sky Sports, англичанин моментально отклонил предложение, поскольку посчитал, что переезд в Саудовскую Аравию не пойдет на пользу его семье.

Суббота. Лестер. &quot;Лестер&quot; - &quot;Манчестер Сити&quot; - 4:2. Автор хет-трика Джейми ВАРДИ. Фирменное блюдо от Джейми Варди

При этом останется ли Варди в «Лестере» — большой вопрос. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года, а переговоры о продлении пока на паузе.

Как пишут британские СМИ, Джейми выбирает между двумя вариантами: остаться в команде еще на один год, чтобы проиграть в АПЛ, либо завершить карьеру. Какое бы решение он ни принял, это будет красивая история. Такая же, как чемпионство «Лестера» в сезоне-2015/16.

Фото Global Look Press

А что будет с «Лестером» в следующем сезоне?

Впереди лето, которое будет наполнено судебными исками, разного рода слухами и неопределенностью. У «Лестера» сложности с финансовым фейр-плей, возможны штрафы и даже вычет очков в АПЛ уже после возвращения.

С большой долей вероятности у «лис» будут большие проблемы на трансферном рынке. Клубу будет непросто удержать лидеров команды и подписать новых игроков.

Главный актив «Лестера» прямо сейчас — 25 летний Кирнан Дьюсбери-Холл (по данным Transfermarkt его стоимость составляет 30 миллионов евро). Хавбек раскрылся после продажи Джеймса Мэддисона в «Тоттенхэм», и сейчас он — главный слот на витрине «Лестера». У полузащитника, который набрал 12+14 в этом сезоне, точно не будет проблем с предложениями — им уже интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Его продажа существенно улучшит финансовое положение синих.

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Но и без него состав у «Лестера» как минимум для аутсайдера АПЛ не самый плохой. В составе Ихеначо, Дака, Уинкс, Ндиди, Перейра — все люди с солидным опытом игры в английской «вышке». Но состав укреплять придется в любом случае — на одном Варди теперь точно не вытянешь. И то если он останется в команде.

Как изменится «Лестер» в межсезонье — узнаем уже совсем скоро. А пока можно порадоваться за команду и лично за ее ветерана-бомбардира, который отказывается стареть.

Джейми Варди
Футбол
ФК Лестер
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Тен Хаг окончательно поплыл в «МЮ». Эрик не признает ошибок и постоянно жалуется
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 МЮ 33 16 5 12 51-50 53
7
 Ньюкасл 33 15 5 13 69-54 50
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10
 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
11
 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
12
 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46-54 43
13
 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
14
 Кр. Пэлас 34 10 9 15 44-56 39
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 34 11 8 15 36-48 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 34 3 7 24 33-92 16
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27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 2 : 2
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 - : -
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 - : -
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 - : -
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 - : -
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
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28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
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