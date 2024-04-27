Варди в 37 лет еще в полном порядке. Помог «Лестеру» вернуться в АПЛ и идет в пятерке лучших бомбардиров

«Лестер» вернулся в АПЛ через год после вылета в чемпионшип

Джейми не собирается стареть.

«Лестер» вернулся в элиту английского футбола спустя год после вылета. Команда Энцо Марески гарантировала себе место в топ-2 чемпионшипа за два тура до конца сезона. Угадаете, кто повел за собой команду в самый трудный момент? Правильно, 37-летний Джейми Варди. Уникальный человек, выпивавший за день до игры по полстакана портвейна и при этом признававшийся лучшим игроком АПЛ в золотом сезоне «Лестера».

Англичанин до сих пор в прекрасной форме, но уже не так быстр, как раньше. Однако это не мешает ему делать то, что он всегда хорошо умел: забивать голы.

Включиться в нужный момент

Вылет «Лестера» из АПЛ в прошлом сезоне для многих стал настоящим сюрпризом. Сейчас у клуба самый дорогой состав в чемпионшипе (211 миллионов евро по данным Transfermarkt), поэтому их быстрое возвращение не должно сильно удивлять. К тому же летом произошли изменения в тренерском штабе, и это пошло команде на пользу.

Перед стартом сезона «Лестер» возглавил бывший помощник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Энцо Мареска. В помощниках у него — экс-вратарь «горожан» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро. Мареска, как и его учитель, помешан на контроле мяча и игре в короткий пас. Идеи Энцо быстро прижились на «Кинг Пауэр» — в первой половине чемпионата «Лестер» шел почти без поражений. К середине февраля «лисы» располагались на первом месте с отрывом в 14 очков, одержав 25 побед в 32 турах.

Энцо Мареска. Фото Global Look Press

А вот дальше начались проблемы: три поражения подряд, в том числе от прямого конкурента «Лидса». Тут-то на авансцену и вышел Варди. В марте 37-летний форвард забил три гола в четырех в матчах, а в апреле отличился еще три раза.

На сегодняшний день на счету Джейми 16 голов в 33 встречах, он является лучшим бомбардиром команды. Причем в старте он выходил всего 16 раз и сыграл лишь 1618 минут — 18 полных матчей. При этом Варди идет на пятом месте в списке лучших бомбардиров чемпионшипа. Очень сильный результат!

«Мы хорошо понимаем, что Джейми наш ключевой игрок. Он играет очень важную роль в этом сезоне. У Варди есть опыт, он делает самое важное в футболе — забивает голы», — сказал Мареска.

Варди помог «Лестеру» не только голами

Роль Джейми в команде не ограничивается голами. Он — капитан и душка коллектива, его мотор и сердце. И проявить навыки лидера Варди также пришлось в тяжелейший момент сезона.

«Лестер» уверенно шел по таблице до середины февраля, но с 17 февраля по 12 апреля «лисы» за 10 туров потерпели шесть поражений и раз сыграли вничью, упустив лидерство. В этот момент в дело вступил Варди.

«Именно Варди созвал встречу игроков, чтобы разобраться, что происходит, — рассказал одноклубник форварда, другой ветеран «Лестера» Марк Олбрайтон. — Высказались гораздо больше игроков, чем я ожидал. Это был большой разговор о значимости возвращения клуба в АПЛ. Джейми создает диалог и помогает снимать ежедневное напряжение. У него своеобразные методы подготовки, но он мой хороший друг, и в любом случае его в клад в историю этого клуба не имеет себе равных».

С того момента «Лестер» собрался, одержал две победы подряд (Варди отличился в обеих встречах) и за два тура до финиша возглавляет турнирную таблицу с четырехочковым отрывом от «Лидса».

Джейми Варди. Фото Global Look Press

Летом Варди отказался от суперпредложения

А ведь карьера Джейми могла пойти совсем по другому сценарию. Летом за ним охотился саудовский «Аль-Халидж», само собой, предлагая чемоданы денег. По данным Sky Sports, англичанин моментально отклонил предложение, поскольку посчитал, что переезд в Саудовскую Аравию не пойдет на пользу его семье.

При этом останется ли Варди в «Лестере» — большой вопрос. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года, а переговоры о продлении пока на паузе.

Как пишут британские СМИ, Джейми выбирает между двумя вариантами: остаться в команде еще на один год, чтобы проиграть в АПЛ, либо завершить карьеру. Какое бы решение он ни принял, это будет красивая история. Такая же, как чемпионство «Лестера» в сезоне-2015/16.

Фото Global Look Press

А что будет с «Лестером» в следующем сезоне?

Впереди лето, которое будет наполнено судебными исками, разного рода слухами и неопределенностью. У «Лестера» сложности с финансовым фейр-плей, возможны штрафы и даже вычет очков в АПЛ уже после возвращения.

С большой долей вероятности у «лис» будут большие проблемы на трансферном рынке. Клубу будет непросто удержать лидеров команды и подписать новых игроков.

Главный актив «Лестера» прямо сейчас — 25 летний Кирнан Дьюсбери-Холл (по данным Transfermarkt его стоимость составляет 30 миллионов евро). Хавбек раскрылся после продажи Джеймса Мэддисона в «Тоттенхэм», и сейчас он — главный слот на витрине «Лестера». У полузащитника, который набрал 12+14 в этом сезоне, точно не будет проблем с предложениями — им уже интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Его продажа существенно улучшит финансовое положение синих.

Но и без него состав у «Лестера» как минимум для аутсайдера АПЛ не самый плохой. В составе Ихеначо, Дака, Уинкс, Ндиди, Перейра — все люди с солидным опытом игры в английской «вышке». Но состав укреплять придется в любом случае — на одном Варди теперь точно не вытянешь. И то если он останется в команде.

Как изменится «Лестер» в межсезонье — узнаем уже совсем скоро. А пока можно порадоваться за команду и лично за ее ветерана-бомбардира, который отказывается стареть.