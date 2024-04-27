Варди в 37 лет еще в полном порядке. Помог «Лестеру» вернуться в АПЛ и идет в пятерке лучших бомбардиров
«Лестер» вернулся в элиту английского футбола спустя год после вылета. Команда Энцо Марески гарантировала себе место в топ-2 чемпионшипа за два тура до конца сезона. Угадаете, кто повел за собой команду в самый трудный момент? Правильно, 37-летний Джейми Варди. Уникальный человек, выпивавший за день до игры по полстакана портвейна и при этом признававшийся лучшим игроком АПЛ в золотом сезоне «Лестера».
Англичанин до сих пор в прекрасной форме, но уже не так быстр, как раньше. Однако это не мешает ему делать то, что он всегда хорошо умел: забивать голы.
Включиться в нужный момент
Вылет «Лестера» из АПЛ в прошлом сезоне для многих стал настоящим сюрпризом. Сейчас у клуба самый дорогой состав в чемпионшипе (211 миллионов евро по данным Transfermarkt), поэтому их быстрое возвращение не должно сильно удивлять. К тому же летом произошли изменения в тренерском штабе, и это пошло команде на пользу.
Перед стартом сезона «Лестер» возглавил бывший помощник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Энцо Мареска. В помощниках у него — экс-вратарь «горожан» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро. Мареска, как и его учитель, помешан на контроле мяча и игре в короткий пас. Идеи Энцо быстро прижились на «Кинг Пауэр» — в первой половине чемпионата «Лестер» шел почти без поражений. К середине февраля «лисы» располагались на первом месте с отрывом в 14 очков, одержав 25 побед в 32 турах.
А вот дальше начались проблемы: три поражения подряд, в том числе от прямого конкурента «Лидса». Тут-то на авансцену и вышел Варди. В марте 37-летний форвард забил три гола в четырех в матчах, а в апреле отличился еще три раза.
На сегодняшний день на счету Джейми 16 голов в 33 встречах, он является лучшим бомбардиром команды. Причем в старте он выходил всего 16 раз и сыграл лишь 1618 минут — 18 полных матчей. При этом Варди идет на пятом месте в списке лучших бомбардиров чемпионшипа. Очень сильный результат!
«Мы хорошо понимаем, что Джейми наш ключевой игрок. Он играет очень важную роль в этом сезоне. У Варди есть опыт, он делает самое важное в футболе — забивает голы», — сказал Мареска.
Варди помог «Лестеру» не только голами
Роль Джейми в команде не ограничивается голами. Он — капитан и душка коллектива, его мотор и сердце. И проявить навыки лидера Варди также пришлось в тяжелейший момент сезона.
«Лестер» уверенно шел по таблице до середины февраля, но с 17 февраля по 12 апреля «лисы» за 10 туров потерпели шесть поражений и раз сыграли вничью, упустив лидерство. В этот момент в дело вступил Варди.
«Именно Варди созвал встречу игроков, чтобы разобраться, что происходит, — рассказал одноклубник форварда, другой ветеран «Лестера» Марк Олбрайтон. — Высказались гораздо больше игроков, чем я ожидал. Это был большой разговор о значимости возвращения клуба в АПЛ. Джейми создает диалог и помогает снимать ежедневное напряжение. У него своеобразные методы подготовки, но он мой хороший друг, и в любом случае его в клад в историю этого клуба не имеет себе равных».
С того момента «Лестер» собрался, одержал две победы подряд (Варди отличился в обеих встречах) и за два тура до финиша возглавляет турнирную таблицу с четырехочковым отрывом от «Лидса».
Летом Варди отказался от суперпредложения
А ведь карьера Джейми могла пойти совсем по другому сценарию. Летом за ним охотился саудовский «Аль-Халидж», само собой, предлагая чемоданы денег. По данным Sky Sports, англичанин моментально отклонил предложение, поскольку посчитал, что переезд в Саудовскую Аравию не пойдет на пользу его семье.
При этом останется ли Варди в «Лестере» — большой вопрос. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года, а переговоры о продлении пока на паузе.
Как пишут британские СМИ, Джейми выбирает между двумя вариантами: остаться в команде еще на один год, чтобы проиграть в АПЛ, либо завершить карьеру. Какое бы решение он ни принял, это будет красивая история. Такая же, как чемпионство «Лестера» в сезоне-2015/16.
А что будет с «Лестером» в следующем сезоне?
Впереди лето, которое будет наполнено судебными исками, разного рода слухами и неопределенностью. У «Лестера» сложности с финансовым фейр-плей, возможны штрафы и даже вычет очков в АПЛ уже после возвращения.
С большой долей вероятности у «лис» будут большие проблемы на трансферном рынке. Клубу будет непросто удержать лидеров команды и подписать новых игроков.
Главный актив «Лестера» прямо сейчас — 25 летний Кирнан Дьюсбери-Холл (по данным Transfermarkt его стоимость составляет 30 миллионов евро). Хавбек раскрылся после продажи Джеймса Мэддисона в «Тоттенхэм», и сейчас он — главный слот на витрине «Лестера». У полузащитника, который набрал 12+14 в этом сезоне, точно не будет проблем с предложениями — им уже интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Его продажа существенно улучшит финансовое положение синих.
Но и без него состав у «Лестера» как минимум для аутсайдера АПЛ не самый плохой. В составе Ихеначо, Дака, Уинкс, Ндиди, Перейра — все люди с солидным опытом игры в английской «вышке». Но состав укреплять придется в любом случае — на одном Варди теперь точно не вытянешь. И то если он останется в команде.
Как изменится «Лестер» в межсезонье — узнаем уже совсем скоро. А пока можно порадоваться за команду и лично за ее ветерана-бомбардира, который отказывается стареть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ман. Сити
|33
|23
|7
|3
|80-32
|76
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|МЮ
|33
|16
|5
|12
|51-50
|53
|
7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69-54
|50
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49-60
|45
|
11
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52-54
|44
|
12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46-54
|43
|
13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44-56
|39
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36-48
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|34
|3
|7
|24
|33-92
|16
|27.04
|14:30
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|2 : 2
|27.04
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|27.04
|17:00
|
МЮ – Бернли
|- : -
|27.04
|17:00
|
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
|- : -
|27.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лутон Таун
|- : -
|27.04
|19:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|27.04
|22:00
|
Астон Вилла – Челси
|- : -
|28.04
|16:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|28.04
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|28.04
|18:30
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|29
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8