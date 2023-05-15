15 мая «Бетис» примет «Райо Вальекано» в 34-м туре ла лиги. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Бенито Вильямарин». Главным арбитром назначен Хуан Сантана. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бетис» не испытает проблем. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.94, вероятность такого результата — примерно 50%. Ничья доступна за 3.58 (27%), успех гостей — за 4.17 (23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «пчел» принесет 4170 рублей в случае благоприятного исхода.

«Райо Вальекано» не уступил «Бетису» в четырех из семи встреч. На Х2 можно поставить за 1.92.

В последних пяти матчах севильцы пропустили 1.6 мяча в среднем за 90 минут, гости — 1.8 за тот же отрезок. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.80.

Команды забивали друг другу в семи столкновениях подряд. Обмен меткими попаданиями в восьмой раз оценен в 1.91, обратный рынок — в 1.90.

Самый возможный автор результативного удара — Борха Иглесиас. На его точный выстрел можно поставить за 2.15.

Аналитики считают, что поединок получит горячую развязку. Гол в последние 15 минут доступен за 1.60.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него Olimpbet предложил котировку 6.57.