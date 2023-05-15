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Сегодня, 16:15

«Бетис» — «Райо Вальекано»: где смотреть матч ла лиги 15 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Бетис» — «Райо Вальекано» 15 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Луис Фелипе («Бетис»).
Фото Global Look Press

15 мая «Бетис» примет «Райо Вальекано» в 34-м туре ла лиги. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Бенито Вильямарин». Главным арбитром назначен Хуан Сантана. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
15 мая, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Райо Вальекано

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бетис» не испытает проблем. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.94, вероятность такого результата — примерно 50%. Ничья доступна за 3.58 (27%), успех гостей — за 4.17 (23%).

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«Райо Вальекано» не уступил «Бетису» в четырех из семи встреч. На Х2 можно поставить за 1.92.

В последних пяти матчах севильцы пропустили 1.6 мяча в среднем за 90 минут, гости — 1.8 за тот же отрезок. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.80.

Команды забивали друг другу в семи столкновениях подряд. Обмен меткими попаданиями в восьмой раз оценен в 1.91, обратный рынок — в 1.90.

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Самый возможный автор результативного удара — Борха Иглесиас. На его точный выстрел можно поставить за 2.15.

Аналитики считают, что поединок получит горячую развязку. Гол в последние 15 минут доступен за 1.60.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него Olimpbet предложил котировку 6.57.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Райо Вальекано
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«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 15 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

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П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Зенит

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Спартак

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И К Ж
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