«Интер» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года
7 сентября состоится топовый матч в Лиге чемпионов — «Интер» примет в Милане «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск. Обслужит встречу французский арбитр Клеман Тюрпен.
«Бавария» — приличный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.87, что примерно 53% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 4.20 (22%), успех «Интера» — за чуть меньшие 4.00 (25%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход, если он случится, принесет выигрыш в 4200 рублей.
Вариант «Интер» не проиграет" доступен за 2.00.
Тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65. В матчах с участием «нерадзурри» «верх» по голам прошел в 100% случаев, у мюнхенцев — в 58%.
Эксперты уверены, что команды забьют в обе стороны: на обмен голами коэффициент 1.50, на обратный исход — 2.60.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 8.20.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Бавария»
«Интер» на старте сезона обыгрывает только аутсайдеров, а вот командам среднего и выше уровня неизменно проигрывал: и «Лацио», и «Милан» забили «нерадзурри» по три мяча. Очевидно, что с обороной Симоне Индзаге не в ладах, потому что всего один сухой матч из пяти — слишко мало для вице-чемпиона Италии.
«Бавария» тоже притормозила в последних играх, дважды подряд сыграв вничью, но все-таки мюнхенцы владели в каждом случае колоссальным преимуществом и недобрали очки только из-за смазанной реализации. С «Интером» можно будет поправить ситуацию.
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1