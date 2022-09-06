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6 сентября, 19:15

«Интер» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года

Прогноз на матч ЛЧ «Интер» — «Бавария» 7 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press

7 сентября состоится топовый матч в Лиге чемпионов — «Интер» примет в Милане «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск. Обслужит встречу французский арбитр Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Бавария

«Бавария» — приличный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.87, что примерно 53% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 4.20 (22%), успех «Интера» — за чуть меньшие 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход, если он случится, принесет выигрыш в 4200 рублей.

Вариант «Интер» не проиграет" доступен за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65. В матчах с участием «нерадзурри» «верх» по голам прошел в 100% случаев, у мюнхенцев — в 58%.

Эксперты уверены, что команды забьют в обе стороны: на обмен голами коэффициент 1.50, на обратный исход — 2.60.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 8.20.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Бавария»

«Интер» на старте сезона обыгрывает только аутсайдеров, а вот командам среднего и выше уровня неизменно проигрывал: и «Лацио», и «Милан» забили «нерадзурри» по три мяча. Очевидно, что с обороной Симоне Индзаге не в ладах, потому что всего один сухой матч из пяти — слишко мало для вице-чемпиона Италии.

«Бавария» тоже притормозила в последних играх, дважды подряд сыграв вничью, но все-таки мюнхенцы владели в каждом случае колоссальным преимуществом и недобрали очки только из-за смазанной реализации. С «Интером» можно будет поправить ситуацию.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» за 1.87.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
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11.09 19:45
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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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 7
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Краснодар

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Локомотив

 7 1 2
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Торпедо М

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