6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится сумасшедший по интриге матч — «ПСЖ» примет «Ювентус». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск. Обслужит встречу англичанин Энтони Тэйлор.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «ПСЖ» громадный перевес над соперником. Поставить на победу парижан можно с небольшим коэффициентом 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.80 (17%), а успех «Ювентуса» — за чудовищно высокие для итальянского гранда 10.5 (8%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае сенсации принесет 5800 рублей, чистая прибыль составит 4800 рублей.

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Букмекеры считают, что соперники обязательно пробьют «верх» по голам — взять его можно за 1.48, ТМ 2.5 оценен в 2.65.

Обмен голами доступен за 1.86: «ПСЖ» отличился во всех семи матчах этого сезона, «Ювентус» — в четырех из пяти.

Пенальти доступен за 2.50, удаление — за 4.00. Горячие итальянцы и Неймар вполне могут не найти общего языка на поле.

Гол Мбаппе можно взять за 1.65, Месси — за 1.75, Неймара — за 1.90. На троих они забили в лиге 1 уже 17 мячей за шесть игр.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «ПСЖ» за 6.90.