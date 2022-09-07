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7 сентября, 11:15

«Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года

Прогноз на матч ЛЧ «Наполи» — «Ливерпуль» 7 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

7 сентября в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов — «Наполи» примет прошлогоднего финалиста, английский «Ливерпуль». Матч начнется в 22.00 по московскому времени и с 21.45 в прямом эфире будет показан на сайте matchtv.ru. Главным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро.

Лига чемпионов. Группа A
07 сент, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:1
Ливерпуль

«Ливерпуль» — серьезный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить за 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), за чуть меньшие 3.70 (26%) идет триумф «Наполи».

Ставка в 1000 рублей на вице-чемпиона Англии в случае его успеха принесет выигрыш в 2040 рублей.

«Наполи» и «Ливерпуль» сыграют в группе Лиги чемпионов в третий раз за четыре года, и в последнее время неаполитанцы достаточно уверенно держатся против красных: две победы и одна ничья. На то, что хозяева не проиграют, котировка — 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34. Учитывая, что между собой сыграют очень результативные команды, стоит присмотреться к первому варианту.

Букмекеры предполагают, что соперники обменяются голами. Коэффициент на такой результат — 1.59, на обратный — 2.36.

Карлос дель Серро судит достаточно строго — в последних десяти матчах он показывал в среднем 4.8 желтой. Возможно, его жесткость и неаккуратность игроков приведут к удалению, на которое можно поставить за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.30.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» очень нестабилен в этом сезоне: то забивает девять «Борнмуту», то ни разу не может огорчить «Эвертон». Клопп пока спокоен — считает, что команде просто не везет и результаты придут. Возможно, уже на старте Лиги чемпионов. Хотя в Неаполе красных ждет самая сложная игра группового этапа, потому что и соперник серьезный, и атмосфера будет накаленная — снова потерять очки очень даже реально.

«Наполи» хорош в Италии и идет вторым в таблице за «Аталантой». В последнем туре парни Лучано Спаллетти одолели «Лацио», создав уйму моментов. В безумной форме находится Хвича Кварацхелия, который и забивает, и генерирует моменты для партнеров.

Учитывая страсть команд к атакующему футболу и возможность показать его, стоит рассмотреть вариант со ставкой на «верх» в игре с неплохим коэффициентом.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.64.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
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Зенит – Оренбург
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