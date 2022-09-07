«Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года
7 сентября в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов — «Наполи» примет прошлогоднего финалиста, английский «Ливерпуль». Матч начнется в 22.00 по московскому времени и с 21.45 в прямом эфире будет показан на сайте matchtv.ru. Главным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро.
«Ливерпуль» — серьезный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить за 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), за чуть меньшие 3.70 (26%) идет триумф «Наполи».
Ставка в 1000 рублей на вице-чемпиона Англии в случае его успеха принесет выигрыш в 2040 рублей.
«Наполи» и «Ливерпуль» сыграют в группе Лиги чемпионов в третий раз за четыре года, и в последнее время неаполитанцы достаточно уверенно держатся против красных: две победы и одна ничья. На то, что хозяева не проиграют, котировка — 1.83.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34. Учитывая, что между собой сыграют очень результативные команды, стоит присмотреться к первому варианту.
Букмекеры предполагают, что соперники обменяются голами. Коэффициент на такой результат — 1.59, на обратный — 2.36.
Карлос дель Серро судит достаточно строго — в последних десяти матчах он показывал в среднем 4.8 желтой. Возможно, его жесткость и неаккуратность игроков приведут к удалению, на которое можно поставить за 4.00.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.30.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» очень нестабилен в этом сезоне: то забивает девять «Борнмуту», то ни разу не может огорчить «Эвертон». Клопп пока спокоен — считает, что команде просто не везет и результаты придут. Возможно, уже на старте Лиги чемпионов. Хотя в Неаполе красных ждет самая сложная игра группового этапа, потому что и соперник серьезный, и атмосфера будет накаленная — снова потерять очки очень даже реально.
«Наполи» хорош в Италии и идет вторым в таблице за «Аталантой». В последнем туре парни Лучано Спаллетти одолели «Лацио», создав уйму моментов. В безумной форме находится Хвича Кварацхелия, который и забивает, и генерирует моменты для партнеров.
Учитывая страсть команд к атакующему футболу и возможность показать его, стоит рассмотреть вариант со ставкой на «верх» в игре с неплохим коэффициентом.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1