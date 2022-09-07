7 сентября в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов — «Наполи» примет прошлогоднего финалиста, английский «Ливерпуль». Матч начнется в 22.00 по московскому времени и с 21.45 в прямом эфире будет показан на сайте matchtv.ru. Главным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро.

«Ливерпуль» — серьезный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить за 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), за чуть меньшие 3.70 (26%) идет триумф «Наполи».

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«Наполи» и «Ливерпуль» сыграют в группе Лиги чемпионов в третий раз за четыре года, и в последнее время неаполитанцы достаточно уверенно держатся против красных: две победы и одна ничья. На то, что хозяева не проиграют, котировка — 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34. Учитывая, что между собой сыграют очень результативные команды, стоит присмотреться к первому варианту.

Букмекеры предполагают, что соперники обменяются голами. Коэффициент на такой результат — 1.59, на обратный — 2.36.

Карлос дель Серро судит достаточно строго — в последних десяти матчах он показывал в среднем 4.8 желтой. Возможно, его жесткость и неаккуратность игроков приведут к удалению, на которое можно поставить за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» очень нестабилен в этом сезоне: то забивает девять «Борнмуту», то ни разу не может огорчить «Эвертон». Клопп пока спокоен — считает, что команде просто не везет и результаты придут. Возможно, уже на старте Лиги чемпионов. Хотя в Неаполе красных ждет самая сложная игра группового этапа, потому что и соперник серьезный, и атмосфера будет накаленная — снова потерять очки очень даже реально.

«Наполи» хорош в Италии и идет вторым в таблице за «Аталантой». В последнем туре парни Лучано Спаллетти одолели «Лацио», создав уйму моментов. В безумной форме находится Хвича Кварацхелия, который и забивает, и генерирует моменты для партнеров.

Учитывая страсть команд к атакующему футболу и возможность показать его, стоит рассмотреть вариант со ставкой на «верх» в игре с неплохим коэффициентом.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.64.