«Хонка» — «Тобол»: прогноз на матч Лиги конференций 20 июля 2023 года
Казахстанский «Тобол» после победы (2:1) в домашнем матче первого раунда квалификации Лиги конференций отправится на выезд в Финляндию, где 20 июля встретится с местной «Хонкой». Поединок пройдет на стадионе «Мюрмяки» в городе Вантаа. Стартовый свисток сербского арбитра Лазара Лукича прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легально не покажут эту игру.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Хонки» в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет около 41% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 2.96 (31%), котировка на ничью еще больше — 3.25 (28%).
Ждете успех хозяев? Ставка в 1000 рублей на команду из Финляндии при благоприятном результате принесет 2350 рублей.
При этом эксперты все равно считают, что у желто-зеленых более предпочтительные шансы на проход в следующий раунд. Поставить на это можно за 1.35, квалификация хозяев доступна за 3.06.
«Тоболу» для прохода во второй раунд отбора достаточно не уступить: непоражение гостей доступно за 1.55.
Эксперты сомневаются, что предстоящая встреча получится результативной, хотя в первой игре соперники заколотили три мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.65.
Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.95, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.86.
Прогноз и ставка на матч «Хонка» — «Тобол»
Команда из Казахстана в первом матче выглядела намного сильнее — финны отметились лишь единственным ударом в створ, а всего у них было две попытки выстрела по воротам. «Тобол» владел серьезным игровым преимуществом и вряд ли будет выглядеть намного хуже даже на стадионе соперника. К тому же желто-зеленые уже третий сезон подряд выступают в квалификации Лиги конференций и в двух прошедших кампаниях доходили до третьего этапа.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.10.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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