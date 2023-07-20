Казахстанский «Тобол» после победы (2:1) в домашнем матче первого раунда квалификации Лиги конференций отправится на выезд в Финляндию, где 20 июля встретится с местной «Хонкой». Поединок пройдет на стадионе «Мюрмяки» в городе Вантаа. Стартовый свисток сербского арбитра Лазара Лукича прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легально не покажут эту игру.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Хонки» в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет около 41% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 2.96 (31%), котировка на ничью еще больше — 3.25 (28%).

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При этом эксперты все равно считают, что у желто-зеленых более предпочтительные шансы на проход в следующий раунд. Поставить на это можно за 1.35, квалификация хозяев доступна за 3.06.

«Тоболу» для прохода во второй раунд отбора достаточно не уступить: непоражение гостей доступно за 1.55.

Эксперты сомневаются, что предстоящая встреча получится результативной, хотя в первой игре соперники заколотили три мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.65.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.95, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.86.

Прогноз и ставка на матч «Хонка» — «Тобол»

Команда из Казахстана в первом матче выглядела намного сильнее — финны отметились лишь единственным ударом в створ, а всего у них было две попытки выстрела по воротам. «Тобол» владел серьезным игровым преимуществом и вряд ли будет выглядеть намного хуже даже на стадионе соперника. К тому же желто-зеленые уже третий сезон подряд выступают в квалификации Лиги конференций и в двух прошедших кампаниях доходили до третьего этапа.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.10.

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