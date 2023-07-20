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«Динамо» Минск — «Железничар»: прогноз на матч Лиги конференций 20 июля 2023 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар» 20 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Динамо» Минск.
Фото Официальный телеграм-канал «Динамо» Минск, Telegram

20 июля минское «Динамо» проведет ответный матч квалификации Лиги конференций против боснийского «Железничара». Он состоится на стадионе «Азерсан» в Баку и начнется в 20.00 по московскому времени. В России в прямом эфире он показан не будет. Главным арбитром назначен словак Михал Оченаш. Счет первой встречи — 2:2.

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
20 июл, 20:00. Динамо (Минск)
Динамо Мн
Железничар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» фаворитом встречи. На победу минского клуба можно поставить с коэффициентом 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 3.54 (22%), успех «Железничара» — за 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3300 рублей.

Вариант «победа гостей или ничья» оценен в 1.70. В первой игре боснийцы отыгрались, проигрывая 0:2 на 85-й минуте.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.88, как и ТМ 2.5. Только один из четырех последних матчей с участием «Железничара» был «низовым».

На то, что забьют обе команды, котировка — 1.77. Противоположный исход идет за 2.06.

Проход «Динамо» в следующий раунд оценен в 1.58, «Железничара» — в 2.31.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Железничар»

В первом матче команды были очень агрессивны: нанесли суммарно 22 удара по воротам и 11 раз попали в створ. Динамовцы вели 2:0 и должны были комфортно победить, но пропустили два мяча в заключительные минуты игры — на 85-й и 91-й.

Ответный матч только номинально пройдет дома у белорусского клуба, ведь состоится он в Баку. Но этот факт вряд ли повлияет на настрой хозяев, которые являются фаворитами противостояния, — они наверняка пойдут вперед с первых же минут. Но и «Железничар» способен огрызаться, как в домашней игре.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Минск)
ФК Железничар
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
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