16 июля армейцы откроют новый сезон РПЛ матчем против «Урала». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.30 (мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железными фаворитами встречи армейцев. На победу ЦСКА можно поставить за 1.68, это примерно 59% вероятности. Коэффициент на успех гостей — 5.20 (19%), на ничью — 4.00 (22%).

Ставка в 1000 рублей на победу аутсайдера в случае его выигрыша принесет выплату в 5200 рублей.

Если считаете, что «Урал» не проиграет, можете поставить на это за 2.27.

Усложнить задачу фавориту и поднять коэффициент можно при помощи форы — например, взять Ф1(-1.5) за 2.90 или Ф2(+1.5) за 1.42.

Вариант «обе забьют» за прошедшие десять матчей ЦСКА зашел всего один раз, зато восемь раз у «Урала». Огорчат ли команды друг друга? Вариант «да» можно взять за 2.02, вариант «нет» — за 1.79.

С тоталом больше 2.5 гола ситуация аналогичная — красно-синие и их соперники забили столько всего трижды за последние десять игр, зато оранжевые — девять раз. Три и более мяча в предстоящей игре идут за 2.05, обратный исход — за 1.82.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа ЦСКА 1:0 за 5.90.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Урал»

Армейцы провели отвратительную предсезонку, лишь единожды порадовав болельщиков победой. Однако магия имени Федотова и статус топ-клуба не дают времени на раскачку — результат нужен здесь и сейчас. И «Урал», мягко говоря, не та команда, чтобы помешать успеху красно-синих. В прошлом сезоне они едва не вылетели, а межсезонье провели кое-как. ЦСКА — заслуженный фаворит.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.68.