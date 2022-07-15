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ЦСКА — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 16 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Урал» 16 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игорь Шалимов, «Урал».
Фото Сайт ФК «Урал».

16 июля армейцы откроют новый сезон РПЛ матчем против «Урала». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Урал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железными фаворитами встречи армейцев. На победу ЦСКА можно поставить за 1.68, это примерно 59% вероятности. Коэффициент на успех гостей — 5.20 (19%), на ничью — 4.00 (22%).

Ставка в 1000 рублей на победу аутсайдера в случае его выигрыша принесет выплату в 5200 рублей.

Если считаете, что «Урал» не проиграет, можете поставить на это за 2.27.

Усложнить задачу фавориту и поднять коэффициент можно при помощи форы — например, взять Ф1(-1.5) за 2.90 или Ф2(+1.5) за 1.42.

Вариант «обе забьют» за прошедшие десять матчей ЦСКА зашел всего один раз, зато восемь раз у «Урала». Огорчат ли команды друг друга? Вариант «да» можно взять за 2.02, вариант «нет» — за 1.79.

С тоталом больше 2.5 гола ситуация аналогичная — красно-синие и их соперники забили столько всего трижды за последние десять игр, зато оранжевые — девять раз. Три и более мяча в предстоящей игре идут за 2.05, обратный исход — за 1.82.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа ЦСКА 1:0 за 5.90.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Урал»

Армейцы провели отвратительную предсезонку, лишь единожды порадовав болельщиков победой. Однако магия имени Федотова и статус топ-клуба не дают времени на раскачку — результат нужен здесь и сейчас. И «Урал», мягко говоря, не та команда, чтобы помешать успеху красно-синих. В прошлом сезоне они едва не вылетели, а межсезонье провели кое-как. ЦСКА — заслуженный фаворит.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.68.

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РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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