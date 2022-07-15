ЦСКА — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 16 июля 2022 года
16 июля армейцы откроют новый сезон РПЛ матчем против «Урала». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.30 (мск).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железными фаворитами встречи армейцев. На победу ЦСКА можно поставить за 1.68, это примерно 59% вероятности. Коэффициент на успех гостей — 5.20 (19%), на ничью — 4.00 (22%).
Ставка в 1000 рублей на победу аутсайдера в случае его выигрыша принесет выплату в 5200 рублей.
Если считаете, что «Урал» не проиграет, можете поставить на это за 2.27.
Усложнить задачу фавориту и поднять коэффициент можно при помощи форы — например, взять Ф1(-1.5) за 2.90 или Ф2(+1.5) за 1.42.
Вариант «обе забьют» за прошедшие десять матчей ЦСКА зашел всего один раз, зато восемь раз у «Урала». Огорчат ли команды друг друга? Вариант «да» можно взять за 2.02, вариант «нет» — за 1.79.
С тоталом больше 2.5 гола ситуация аналогичная — красно-синие и их соперники забили столько всего трижды за последние десять игр, зато оранжевые — девять раз. Три и более мяча в предстоящей игре идут за 2.05, обратный исход — за 1.82.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа ЦСКА 1:0 за 5.90.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Урал»
Армейцы провели отвратительную предсезонку, лишь единожды порадовав болельщиков победой. Однако магия имени Федотова и статус топ-клуба не дают времени на раскачку — результат нужен здесь и сейчас. И «Урал», мягко говоря, не та команда, чтобы помешать успеху красно-синих. В прошлом сезоне они едва не вылетели, а межсезонье провели кое-как. ЦСКА — заслуженный фаворит.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -