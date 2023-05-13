В 27-м туре РПЛ «Спартак» получит хорошую возможность прервать серию из двух матчей без побед. Красно-белые отправятся на выезд к предпоследней команде чемпионата — «Химкам». Игра пройдет 13 мая на «Арене Химки». Главный арбитр Евгений Кукуляк даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 13.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у москвичей прекрасные шансы на успех в предстоящей схватке: поставить на это можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Триумф хозяев оценен в 6.18 (15%) — это наименее ожидаемый результат. Котировка на ничью — 4.99 (19%).

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Химчане за всю 11-матчевую историю противостояния со «Спартаком» в РПЛ не уступили всего четыре раза. Но к предстоящей встрече москвичи подходят не в лучшей форме — в последних двух турах сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и влетели «Зениту» (2:3). Поставить на непоражение андердога можно за 2.74.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают серьезное преимущество гостей:

• триумф «Спартака» 2:0 идет за 7.50;

• успех 2:1 — тоже за 7.50;

• выигрыш 1:0 — за 8.75.

Аналитики ждут большого количества точных выстрелов: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55. В первом круге «верх» уверенно зашел: москвичи разгромили оппонента (5:0).

Рынок на результативные удары от обеих команд предложен за 1.68, обратный вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.17. Соперники обменивались забитыми мячами в четырех из последних пяти встреч в РПЛ.

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