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«Химки» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 13 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Квинси Промес («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

В 27-м туре РПЛ «Спартак» получит хорошую возможность прервать серию из двух матчей без побед. Красно-белые отправятся на выезд к предпоследней команде чемпионата — «Химкам». Игра пройдет 13 мая на «Арене Химки». Главный арбитр Евгений Кукуляк даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 13.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у москвичей прекрасные шансы на успех в предстоящей схватке: поставить на это можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Триумф хозяев оценен в 6.18 (15%) — это наименее ожидаемый результат. Котировка на ничью — 4.99 (19%).

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Химчане за всю 11-матчевую историю противостояния со «Спартаком» в РПЛ не уступили всего четыре раза. Но к предстоящей встрече москвичи подходят не в лучшей форме — в последних двух турах сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и влетели «Зениту» (2:3). Поставить на непоражение андердога можно за 2.74.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают серьезное преимущество гостей:

• триумф «Спартака» 2:0 идет за 7.50;

• успех 2:1 — тоже за 7.50;

• выигрыш 1:0 — за 8.75.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Химки» — «Спартак»: Промес и Соболев замуруют парней Талалаева в подвале таблицы

Аналитики ждут большого количества точных выстрелов: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55. В первом круге «верх» уверенно зашел: москвичи разгромили оппонента (5:0).

Рынок на результативные удары от обеих команд предложен за 1.68, обратный вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.17. Соперники обменивались забитыми мячами в четырех из последних пяти встреч в РПЛ.

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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Локомотив

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Локомотив

 24 1 6
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