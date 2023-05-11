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«Химки» — «Спартак»: Промес и Соболев замуруют парней Талалаева в подвале таблицы

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press
Красно-белые выиграли шесть из семи матчей против подмосковной команды.

13 мая «Химки» и «Спартак» встретятся в 27-м туре чемпионата России. Поединок на «Арене Химки» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года

Аналитики букмекерской конторы Olimpbet считают фаворитом гостей. Успех парней Гильермо Абаскаля оценен коэффициентом 1.50, что составляет 65% вероятности. Ничья доступна за 4.99 (20%), триумф подмосковной команды — за 5.99 (15%).

В прошлом матче на «Арене Химки» спартаковцы проиграли (1:2). Верите, что хозяева снова не уступят? Опция 1Х оценена в 2.70.

В первом круге текущего чемпионата красно-белые вынесли соперников со счетом 5:0. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.

«Химки» забили «Спартаку» в пяти из семи прошлых встреч, а москвичи — в 11 поединках подряд. Обмен голами предложен за 1.67, обратный рынок — за 2.19.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, — 2:1 в пользу красно-белых. На него можно поставить за 7.50.

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«Химки» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 13 мая 2023 года

Команда Андрея Талалаева провела чудовищный сезон. У подмосковного клуба предпоследнее место, больше всех пропущенных мячей (58) и худшая разница голов (-34). Хуже «Химок» в РПЛ только «Торпедо» с последней строчки, но ненамного. У черно-белых лишь на одну победу и одну ничью меньше, чем у соседа по подвалу, а еще химчане сделали на четыре результативных удара больше.

За 2023 год парни Талалаева выиграли всего один раз — два тура назад разломали то же «Торпедо» (4:2). А суммарно из девяти поединков они уступили в шести, четыре поражения — всухую. Дважды на этом отрезке «Химки» были унижены — «Краснодаром» (0:6) и «Локо» (1:5).

Лучший бомбардир команды Бутта Магомедов (пять голов в чемпионате) забил в ворота «Торпедо», но уже в перерыве был заменен из-за повреждения и с тех пор больше не играл. Также по причине травм против «Спартака» не выйдут и Брайан Идову с Давидом Кобесовым. Еще одна потеря красно-черных — дисквалифицированный Мори Гбане.

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Против «Спартака» у «Химок» печальная статистика. Красно-белые не терпели поражений в 10 столкновениях из 11 за все время. В мае 2022-го спартаковцы внезапно уступили в гостях (1:2), а предыдущий успех аутсайдера случился аж в 2007-м (3:0). Это был единственный очный матч, когда москвичи не отличились.

«Спартак» бодро начал сезон с Абаскалем. В 2022 году красно-белые проиграли четыре встречи чемпионата и Кубка, а победили 15 раз при четырех ничьих. После наступления 2023-го столичный клуб приуныл: только пять викторий, такое же количество «мирных» результатов и четыре поражения. За последние 10 поединков москвичи одолели соперников лишь дважды, в Кубке России вылетели от «Акрона» (1:2). А в последнем туре послужили фоном для очередного чемпионства «Зенита» (2:3).

Квинси Промес, который долго шел лучшим в списке бомбардиров РПЛ, после Нового года тоже скис. Из 18 мячей нидерландского форварда всего четыре приходятся на вторую половину сезона.

Впрочем, «Спартак» все равно идет на четвертом месте и претендует на серебро премьер-лиги. От второй строчки и ЦСКА москвичей отделяет два балла.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»

У парней Талалаева совершенно беспросветная ситуация, от вылета их спасет исключительно чудо. После Нового года химчане сыграли пять матчей дома: победили еще более кислое «Торпедо» (4:2) и скатали ничью с «Факелом» (1:1). А еще в трех уступили с унизительным общим счетом (0:8). Против топ-клубов черно-красные были очень далеки от того, чтобы сохранить ворота сухими: только «Динамо» и «Ростов» забили им меньше трех раз. Зато на аутсайдере оторвались «Зенит» (3:2), ЦСКА (3:0), «Краснодар» (6:0) и «Локомотив» (5:1).

«Спартак» вяло проводит вторую половину сезона (две виктории в 10 предыдущих встречах). Клуб вылетел из Кубка России от «Акрона» (1:2). И теперь единственное, на что претендуют красно-белые, — место престижа: вторая строчка РПЛ. Практически вылетевшие «Химки» — отличная возможность набрать нужные очки и подлечить репутацию в глазах фанатов. Тем более история противостояния говорит в пользу красно-белых: они были сильнее в шести из семи последних поединков. В каждом из этих матчей команды пробили «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 1.86.

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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Зенит

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Александр Соболев

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