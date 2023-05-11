«Химки» — «Спартак»: Промес и Соболев замуруют парней Талалаева в подвале таблицы
13 мая «Химки» и «Спартак» встретятся в 27-м туре чемпионата России. Поединок на «Арене Химки» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 13.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года
Аналитики букмекерской конторы Olimpbet считают фаворитом гостей. Успех парней Гильермо Абаскаля оценен коэффициентом 1.50, что составляет 65% вероятности. Ничья доступна за 4.99 (20%), триумф подмосковной команды — за 5.99 (15%).
В прошлом матче на «Арене Химки» спартаковцы проиграли (1:2). Верите, что хозяева снова не уступят? Опция 1Х оценена в 2.70.
В первом круге текущего чемпионата красно-белые вынесли соперников со счетом 5:0. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.
«Химки» забили «Спартаку» в пяти из семи прошлых встреч, а москвичи — в 11 поединках подряд. Обмен голами предложен за 1.67, обратный рынок — за 2.19.
Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, — 2:1 в пользу красно-белых. На него можно поставить за 7.50.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
«Химки» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 13 мая 2023 года
Команда Андрея Талалаева провела чудовищный сезон. У подмосковного клуба предпоследнее место, больше всех пропущенных мячей (58) и худшая разница голов (-34). Хуже «Химок» в РПЛ только «Торпедо» с последней строчки, но ненамного. У черно-белых лишь на одну победу и одну ничью меньше, чем у соседа по подвалу, а еще химчане сделали на четыре результативных удара больше.
За 2023 год парни Талалаева выиграли всего один раз — два тура назад разломали то же «Торпедо» (4:2). А суммарно из девяти поединков они уступили в шести, четыре поражения — всухую. Дважды на этом отрезке «Химки» были унижены — «Краснодаром» (0:6) и «Локо» (1:5).
Лучший бомбардир команды Бутта Магомедов (пять голов в чемпионате) забил в ворота «Торпедо», но уже в перерыве был заменен из-за повреждения и с тех пор больше не играл. Также по причине травм против «Спартака» не выйдут и Брайан Идову с Давидом Кобесовым. Еще одна потеря красно-черных — дисквалифицированный Мори Гбане.
Против «Спартака» у «Химок» печальная статистика. Красно-белые не терпели поражений в 10 столкновениях из 11 за все время. В мае 2022-го спартаковцы внезапно уступили в гостях (1:2), а предыдущий успех аутсайдера случился аж в 2007-м (3:0). Это был единственный очный матч, когда москвичи не отличились.
«Спартак» бодро начал сезон с Абаскалем. В 2022 году красно-белые проиграли четыре встречи чемпионата и Кубка, а победили 15 раз при четырех ничьих. После наступления 2023-го столичный клуб приуныл: только пять викторий, такое же количество «мирных» результатов и четыре поражения. За последние 10 поединков москвичи одолели соперников лишь дважды, в Кубке России вылетели от «Акрона» (1:2). А в последнем туре послужили фоном для очередного чемпионства «Зенита» (2:3).
Квинси Промес, который долго шел лучшим в списке бомбардиров РПЛ, после Нового года тоже скис. Из 18 мячей нидерландского форварда всего четыре приходятся на вторую половину сезона.
Впрочем, «Спартак» все равно идет на четвертом месте и претендует на серебро премьер-лиги. От второй строчки и ЦСКА москвичей отделяет два балла.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»
У парней Талалаева совершенно беспросветная ситуация, от вылета их спасет исключительно чудо. После Нового года химчане сыграли пять матчей дома: победили еще более кислое «Торпедо» (4:2) и скатали ничью с «Факелом» (1:1). А еще в трех уступили с унизительным общим счетом (0:8). Против топ-клубов черно-красные были очень далеки от того, чтобы сохранить ворота сухими: только «Динамо» и «Ростов» забили им меньше трех раз. Зато на аутсайдере оторвались «Зенит» (3:2), ЦСКА (3:0), «Краснодар» (6:0) и «Локомотив» (5:1).
«Спартак» вяло проводит вторую половину сезона (две виктории в 10 предыдущих встречах). Клуб вылетел из Кубка России от «Акрона» (1:2). И теперь единственное, на что претендуют красно-белые, — место престижа: вторая строчка РПЛ. Практически вылетевшие «Химки» — отличная возможность набрать нужные очки и подлечить репутацию в глазах фанатов. Тем более история противостояния говорит в пользу красно-белых: они были сильнее в шести из семи последних поединков. В каждом из этих матчей команды пробили «верх» по голам.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 1.86.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6