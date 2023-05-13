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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Торпедо» 13 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Виктор Фелипе Мендес (ЦСКА).
Фото Global Look Press

13 мая в 27-м туре РПЛ состоится московское дерби — ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Торпедо». Главный арбитр поединка Виталий Мешков даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.24, это около 77% вероятности. Выигрыш автозаводцев предложен с котировкой 12.00 (8%). Ничья доступна за 6.77 (15%).

Матч первого круга в «Лужниках» завершился минимальной победой «Торпедо» (1:0). А через месяц черно-белые с тем же счетом прихлопнули ЦСКА в Кубке России уже на «ВЭБ Арене». Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 12 000 рублей.

В 2022 году соперники встречались трижды и ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.51.

ЦСКА не уходит с поля без точного выстрела 12 поединков подряд. Результативная серия автозаводцев короче ровно в половину — 6 игр. Вариант «обе забьют» оценен за 2.12, обратный рынок — за 1.71.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, указывают на сухую викторию армейцев:

  • 2:0 — за 5.83;

  • 3:0 — за 6.77;

  • 1:0 — за 7.33.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»

Красно-синие рвутся к серебру РПЛ на турборежиме: серия без поражений в чемпионате составляет уже восемь поединков и включает в себя лишь одну ничью. За последние пару месяцев ЦСКА только дважды оформил меньше двух голов за 90 минут — когда минимально одолел «Зенит» (1:0) и поделил очки с «Локомотивом» (1:1). С командами из нижней части таблицы Владимир Федотов и компания не церемонятся: дома разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Химки» (3:0), на выезде пришибли «Факел» (2:0) и «Урал» (2:1).

Новый оппонент армейцев — абсолютно худшая команда РПЛ почти по всем показателям. «Торпедо» плетется на последнем месте и имеет меньше всех побед (три), баллов (13) и забитых мячей (20). В четырех прошедших турах черно-белые влетели «Спартаку», «Химкам», «Сочи» и «Ахмату» с общим счетом 5:14. Но упорство автозаводцев вызывает уважение: в 2023 году лишь однажды проиграли всухую — на своем поле «Уралу» (0:1). А еще отобрали очки у «Краснодара» (2:2) и прибили конкурентов в борьбе за стыки — «Факел» (2:0) и «Пари НН» (3:0).

Поражение лишит парней Пепа Клотета даже теоретических шансов на переходные матчи, поэтому торпедовцы будут кусаться и сделают все, чтобы прошить Игоря Акинфеева хотя бы однажды. Но ЦСКА хватит класса и мотивации, чтобы смести соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.24.

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ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Химки» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 13 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

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 24 1 4
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Локомотив

 24 1 6
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