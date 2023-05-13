ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2023 года
13 мая в 27-м туре РПЛ состоится московское дерби — ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Торпедо». Главный арбитр поединка Виталий Мешков даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.24, это около 77% вероятности. Выигрыш автозаводцев предложен с котировкой 12.00 (8%). Ничья доступна за 6.77 (15%).
Матч первого круга в «Лужниках» завершился минимальной победой «Торпедо» (1:0). А через месяц черно-белые с тем же счетом прихлопнули ЦСКА в Кубке России уже на «ВЭБ Арене». Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 12 000 рублей.
В 2022 году соперники встречались трижды и ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.51.
ЦСКА не уходит с поля без точного выстрела 12 поединков подряд. Результативная серия автозаводцев короче ровно в половину — 6 игр. Вариант «обе забьют» оценен за 2.12, обратный рынок — за 1.71.
Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, указывают на сухую викторию армейцев:
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»
Красно-синие рвутся к серебру РПЛ на турборежиме: серия без поражений в чемпионате составляет уже восемь поединков и включает в себя лишь одну ничью. За последние пару месяцев ЦСКА только дважды оформил меньше двух голов за 90 минут — когда минимально одолел «Зенит» (1:0) и поделил очки с «Локомотивом» (1:1). С командами из нижней части таблицы Владимир Федотов и компания не церемонятся: дома разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Химки» (3:0), на выезде пришибли «Факел» (2:0) и «Урал» (2:1).
Новый оппонент армейцев — абсолютно худшая команда РПЛ почти по всем показателям. «Торпедо» плетется на последнем месте и имеет меньше всех побед (три), баллов (13) и забитых мячей (20). В четырех прошедших турах черно-белые влетели «Спартаку», «Химкам», «Сочи» и «Ахмату» с общим счетом 5:14. Но упорство автозаводцев вызывает уважение: в 2023 году лишь однажды проиграли всухую — на своем поле «Уралу» (0:1). А еще отобрали очки у «Краснодара» (2:2) и прибили конкурентов в борьбе за стыки — «Факел» (2:0) и «Пари НН» (3:0).
Поражение лишит парней Пепа Клотета даже теоретических шансов на переходные матчи, поэтому торпедовцы будут кусаться и сделают все, чтобы прошить Игоря Акинфеева хотя бы однажды. Но ЦСКА хватит класса и мотивации, чтобы смести соперника.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.24.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6