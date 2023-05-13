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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 13 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Клаудиньо.
Фото Global Look Press

13 мая официальный чемпион России «Зенит» проведет первый матч с двумя звездами на эмблеме. Соперником команды Сергея Семака станет «Краснодар». Игра 27-го тура пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 16.00 мск. Главным арбитром назначен Роман Сафьян.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Зенит» наберет теперь уже ненужные три очка. На победу хозяев можно поставить за 1.42, вероятность такого исхода — примерно 70%. Ничья идет за 5.10 (19%), успех «Краснодара» — за 6.70 (11%).

Ставка в 1000 рублей на гостей принесет 6700 рублей, если они добьются нужного результата.

Считаете, что «Зениту» не хватит мотивации для победы? Вариант Х2 идет за 2.90.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.50. Также можете выбрать ТБ 3.5 за 2.30 или ТМ 3.5 за 1.65.

Соперники обменялись голами в девяти из десяти последних очных игр. Условие «обе забьют» доступно за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.25.

Победа «Краснодара» по ударам в створ с форой (+3.5) предложена за привлекательные 1.85.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу «Зенита» за 8.00.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Химки» — «Спартак»: Промес и Соболев замуруют парней Талалаева в подвале таблицы

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар»

«Зенит» в прошлом туре обыграл «Спартак» (3:2) и в юбилейный, десятый раз стал чемпионом России. В целом сезон для питерского клуба завершен — больше целей никаких нет, игроки могут поберечь себя. А учитывая, что костяк команды состоит из иностранцев, которые не хотели бы поломаться под конец сезона, в характере сине-бело-голубые точно потеряют. Плюс сразу после матча состоится чествование и вечеринка — мысли у всех будут не об игре.

«Краснодар» же борется за пятое (в теории — четвертое) место, поэтому приедет в Санкт-Петербург за очками. Класса побороться с немотивированным соперником у «быков» точно хватит.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.70.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Химки» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2023 года

«Химки» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 13 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

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