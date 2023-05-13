«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2023 года
13 мая официальный чемпион России «Зенит» проведет первый матч с двумя звездами на эмблеме. Соперником команды Сергея Семака станет «Краснодар». Игра 27-го тура пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 16.00 мск. Главным арбитром назначен Роман Сафьян.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Зенит» наберет теперь уже ненужные три очка. На победу хозяев можно поставить за 1.42, вероятность такого исхода — примерно 70%. Ничья идет за 5.10 (19%), успех «Краснодара» — за 6.70 (11%).
Ставка в 1000 рублей на гостей принесет 6700 рублей, если они добьются нужного результата.
Считаете, что «Зениту» не хватит мотивации для победы? Вариант Х2 идет за 2.90.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.50. Также можете выбрать ТБ 3.5 за 2.30 или ТМ 3.5 за 1.65.
Соперники обменялись голами в девяти из десяти последних очных игр. Условие «обе забьют» доступно за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.25.
Победа «Краснодара» по ударам в створ с форой (+3.5) предложена за привлекательные 1.85.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу «Зенита» за 8.00.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар»
«Зенит» в прошлом туре обыграл «Спартак» (3:2) и в юбилейный, десятый раз стал чемпионом России. В целом сезон для питерского клуба завершен — больше целей никаких нет, игроки могут поберечь себя. А учитывая, что костяк команды состоит из иностранцев, которые не хотели бы поломаться под конец сезона, в характере сине-бело-голубые точно потеряют. Плюс сразу после матча состоится чествование и вечеринка — мысли у всех будут не об игре.
«Краснодар» же борется за пятое (в теории — четвертое) место, поэтому приедет в Санкт-Петербург за очками. Класса побороться с немотивированным соперником у «быков» точно хватит.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6