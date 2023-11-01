1 ноября «Химки» в 1/8 финала Кубка России на этапе Пути регионов сыграют с «Динамо» из Владивостока. Главный судья поединка Роман Сафьян даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на «Арене Химки» можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 15.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet, не сомневаются в победе красно-черных: триумф гостей доступен с коэффициентом 1.21, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложили с котировкой 11.75 (9%). Ничья идет за 6.23 (16%).

Также вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(-1.5) ждет вас за 1.69, Ф2(+1.5) — за 2.07.

«Обе забьют» дали за 2.11, обратный вариант — за 1.73. В нынешнем розыгрыше Кубка России команды еще не пропускали.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.79, ТМ 3 — в 1.92. Ни один из предыдущих поединков соперников в турнире не пробил «верх» по результативным ударам.

На то, что приморцы поразят ворота коллектива из Подмосковья, можно сыграть за 1.86.

Лишь в двух последних матчах во всех соревнованиях из пяти красно-черные отличились хотя бы дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Химок» меньше 2.5 гола представлен за 1.74.

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