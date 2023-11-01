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«Химки» — «Динамо Владивосток»: где смотреть матч Кубка России 1 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Химки» — «Динамо Владивосток» 1 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Динамо Владивосток».
Фото Официальная страница ФК «Динамо Владивосток» ВКонтакте., Соцсети

1 ноября «Химки» в 1/8 финала Кубка России на этапе Пути регионов сыграют с «Динамо» из Владивостока. Главный судья поединка Роман Сафьян даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на «Арене Химки» можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 15.55 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд
01 нояб, 16:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо Вл

Аналитики букмекерской компании Olimpbet, не сомневаются в победе красно-черных: триумф гостей доступен с коэффициентом 1.21, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложили с котировкой 11.75 (9%). Ничья идет за 6.23 (16%).

Также вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(-1.5) ждет вас за 1.69, Ф2(+1.5) — за 2.07.

«Обе забьют» дали за 2.11, обратный вариант — за 1.73. В нынешнем розыгрыше Кубка России команды еще не пропускали.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.79, ТМ 3 — в 1.92. Ни один из предыдущих поединков соперников в турнире не пробил «верх» по результативным ударам.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года

На то, что приморцы поразят ворота коллектива из Подмосковья, можно сыграть за 1.86.

Лишь в двух последних матчах во всех соревнованиях из пяти красно-черные отличились хотя бы дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Химок» меньше 2.5 гола представлен за 1.74.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Химки
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«Трактор» — «Адмирал»: где смотреть матч КХЛ 1 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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