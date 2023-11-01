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«Трактор» — «Адмирал»: где смотреть матч КХЛ 1 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Трактор» — «Адмирал» 1 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Прохор Корбит.
Фото Официальный телеграм-канал «Адмирала»

1 ноября в единственном матче дня КХЛ «Трактор» сыграет с «Адмиралом». Игра пройдет на «Трактор Арене» в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 16.50 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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«Трактор» — серьезный фаворит предстоящего матча, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.86, что примерно 54% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.94 (22%), успех «Адмирала» — за 3.79 (24%).

Гости не проиграли челябинцам по итогам трех периодов в четырех последних матчах. Вариант Х2 можно взять за 1.88.

Если соперники забросят пять и более шайб, сыграет котировка 1.99. Если этого не произойдет, зайдет ставка за 1.81.

«Адмирал» проиграл четыре из пяти предыдущих встреч в КХЛ, но лишь одну с разницей более двух шайб. Ф2(+1.5) идет за 1.51.

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Эксперты считают, что второй период станет самым результативным в этой игре. Коэффициент на это — 3.35. Если команды забросят больше всего в первой 20-минутке, тогда сработает котировка 4.80, если в третьей — 3.60. На ничью коэффициент 3.10.

Виктория «Трактора» с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.50, «Адмирала» — за 2.58.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Адмирал
ХК Трактор
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«Химки» — «Динамо Владивосток»: прогноз на матч Кубка России 1 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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