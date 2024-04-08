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Сегодня, 14:15

«Трактор» — «Локомотив»: где смотреть матч Кубка Гагарина 8 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» 8 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Локомотива».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

8 апреля «Трактор» и «Локомотив» проведут четвертый поединок полуфинальной серии Кубка Гагарина — ярославцы пока не отдали сопернику ни одного матча (3:0). Команды встретятся на льду «Арены Трактор», начало игры — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 38% вероятности. Триумф гостей идет за близкие 2.60 (37%), ничья предложена с котировкой 3.90 (24%).

Победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов представлена за 1.89, этот рынок на «Локомотив» дали за 1.92.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.89, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1.5) — за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27.

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Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.82.

Вероятность овертайма оценена в 3.90, обратный вариант идет за 1.26.

Комбинированный рынок на победу «Трактора» и тотал меньше 5.5 гола можно взять с коэффициентом 3.20.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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