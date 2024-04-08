8 апреля «Трактор» и «Локомотив» проведут четвертый поединок полуфинальной серии Кубка Гагарина — ярославцы пока не отдали сопернику ни одного матча (3:0). Команды встретятся на льду «Арены Трактор», начало игры — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 38% вероятности. Триумф гостей идет за близкие 2.60 (37%), ничья предложена с котировкой 3.90 (24%).

Победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов представлена за 1.89, этот рынок на «Локомотив» дали за 1.92.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.89, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1.5) — за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.82.

Вероятность овертайма оценена в 3.90, обратный вариант идет за 1.26.

Комбинированный рынок на победу «Трактора» и тотал меньше 5.5 гола можно взять с коэффициентом 3.20.

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