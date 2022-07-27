Германия — Франция: где смотреть матч женского чемпионата Европы 27 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
27 июня состоится второй полуфинал чемпионата Европы среди женщин, который проходит в Великобритании. За право сыграть в решающем матче сойдутся сборные Германии и Франции. Игра состоится на стадионе «Милтон-Кинс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.50 мск.
В предстоящем матче нет очевидного фаворита, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициенты на соперников близки: на победу Германии в основное время можно поставить за 2.65 (это примерно 37% вероятности), на успех Франции — 2.85 (35%). Ничья оценена котировкой 3.20 (28%).
Ставка в 1000 рублей на триумф Франции в случае положительного исхода принесет выплату в 2850 рублей.
Также можете взять вариант «гости не проиграют» за 1.52. У хозяев такой же результат идет за 1.46.
Германия не пропустила на турнире ни одного мяча, а забила 11 — в среднем 2.75. У Франции этот показатель — 2.00. При этом в полуфинале команды вряд ли будут очень агрессивны и результативны: на тотал больше 2.5 гола котировка 2.38, на ТМ 2.5 — 1.62.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд невысока — оценена коэффициентом 2.04. Обратный результат доступен за 1.78.
Проход Германии в финал можно взять за 1.88, Франции — за 2.00.
Матч закончится в дополнительное время? Этот вариант идет за 5.10. На то, что зрители увидят серию пенальти, котировка — 6.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1