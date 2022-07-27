27 июня состоится второй полуфинал чемпионата Европы среди женщин, который проходит в Великобритании. За право сыграть в решающем матче сойдутся сборные Германии и Франции. Игра состоится на стадионе «Милтон-Кинс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.50 мск.

В предстоящем матче нет очевидного фаворита, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициенты на соперников близки: на победу Германии в основное время можно поставить за 2.65 (это примерно 37% вероятности), на успех Франции — 2.85 (35%). Ничья оценена котировкой 3.20 (28%).

Ставка в 1000 рублей на триумф Франции в случае положительного исхода принесет выплату в 2850 рублей.

Также можете взять вариант «гости не проиграют» за 1.52. У хозяев такой же результат идет за 1.46.

Германия не пропустила на турнире ни одного мяча, а забила 11 — в среднем 2.75. У Франции этот показатель — 2.00. При этом в полуфинале команды вряд ли будут очень агрессивны и результативны: на тотал больше 2.5 гола котировка 2.38, на ТМ 2.5 — 1.62.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд невысока — оценена коэффициентом 2.04. Обратный результат доступен за 1.78.

Проход Германии в финал можно взять за 1.88, Франции — за 2.00.

Матч закончится в дополнительное время? Этот вариант идет за 5.10. На то, что зрители увидят серию пенальти, котировка — 6.00.