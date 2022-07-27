Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Германия — Франция: где смотреть матч женского чемпионата Европы 27 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча женского чемпионата Европы Германия — Франция 27 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александра Попп, сборная Германии.
Фото Global Look Press

27 июня состоится второй полуфинал чемпионата Европы среди женщин, который проходит в Великобритании. За право сыграть в решающем матче сойдутся сборные Германии и Франции. Игра состоится на стадионе «Милтон-Кинс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.50 мск.

Никита Хайкин в&nbsp;составе сборной России. «Буде-Глимт» — «Линфилд»: клуб Хайкина исправится за кошмарный результат первого матча

В предстоящем матче нет очевидного фаворита, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициенты на соперников близки: на победу Германии в основное время можно поставить за 2.65 (это примерно 37% вероятности), на успех Франции — 2.85 (35%). Ничья оценена котировкой 3.20 (28%).

Ставка в 1000 рублей на триумф Франции в случае положительного исхода принесет выплату в 2850 рублей.

Также можете взять вариант «гости не проиграют» за 1.52. У хозяев такой же результат идет за 1.46.

Германия не пропустила на турнире ни одного мяча, а забила 11 — в среднем 2.75. У Франции этот показатель — 2.00. При этом в полуфинале команды вряд ли будут очень агрессивны и результативны: на тотал больше 2.5 гола котировка 2.38, на ТМ 2.5 — 1.62.

Юрген Клопп. «Зальцбург» — «Ливерпуль»: Клопп даст основе размяться перед матчем с «Ман Сити»

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд невысока — оценена коэффициентом 2.04. Обратный результат доступен за 1.78.

Проход Германии в финал можно взять за 1.88, Франции — за 2.00.

Матч закончится в дополнительное время? Этот вариант идет за 5.10. На то, что зрители увидят серию пенальти, котировка — 6.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
У России официально отобрали ЧМ-2023 по хоккею, в который вбухали 40 млрд рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Слован» — «Ференцварош»: прогноз на матч Лиги чемпионов 27 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости