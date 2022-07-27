«Слован» — «Ференцварош»: прогноз на матч Лиги чемпионов 27 июля 2022 года
27 июля венгерский «Ференцварош» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет со словацким «Слованом». Игра пройдет на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит встречу итальянский рефери Марко ди Белло.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Станислава Черчесова фаворитом. Ее победу можно взять с коэффициентом 2.22, это примерно 45% вероятности исхода. Ничья и успех «Слована» оценены примерно одинаковыми котировками 3.40 (27%) и 3.30 (28%) соответственно.
Если считаете, что «Слован» снова добьется успеха, ставка в 1000 рублей на его триумф принесет выигрыш в 2220 рублей и чистую прибыль в 1220 рублей в случае нужного исхода.
Также можете взять 1Х, который идет за 1.66.
В первой встрече словаки победили 2:1, при этом команды не использовали несколько приятных для взятия ворот моментов. На ТБ 2.5 в ближайшем матче можно поставить за 1.98, на ТМ 2.5 — за 1.83.
На «обе забьют» коэффициент 1.82, на «обе забьют — нет» — 2.00.
Эксперты считают, что лучшие шансы пройти в следующий раунд у «Слована» — 1.45. Выход «Ференцвароша» оценен в 2.75.
На то, что матч завершится в дополнительное время, котировка 7.10. В серии пенальти — 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Слован» — «Ференцварош»
«Ференцварош» не впечатляет в Лиге чемпионов: непросто прошел в первом раунде казахстанский «Тобол», проиграл первый матч дома «Словану». Причем венгры не были сильнее соперника — результат по делу.
Словаки дома бьются насмерть и обычно достигают нужных результатов. Например, на выходных разгромили 4:0 «Тренчин», а последний раз уступили в основное время в официальном матче в сентябре 2021-го. Думается, «Слован» хотя бы раз, но поймает «Ференцварош» на контратаке и не позволит Станиславу Черчесову пробиться дальше в ЛЧ.
Рекомендуемая ставка: «Слован» не проиграет за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1