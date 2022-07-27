27 июля венгерский «Ференцварош» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет со словацким «Слованом». Игра пройдет на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит встречу итальянский рефери Марко ди Белло.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Станислава Черчесова фаворитом. Ее победу можно взять с коэффициентом 2.22, это примерно 45% вероятности исхода. Ничья и успех «Слована» оценены примерно одинаковыми котировками 3.40 (27%) и 3.30 (28%) соответственно.

Если считаете, что «Слован» снова добьется успеха, ставка в 1000 рублей на его триумф принесет выигрыш в 2220 рублей и чистую прибыль в 1220 рублей в случае нужного исхода.

Также можете взять 1Х, который идет за 1.66.

В первой встрече словаки победили 2:1, при этом команды не использовали несколько приятных для взятия ворот моментов. На ТБ 2.5 в ближайшем матче можно поставить за 1.98, на ТМ 2.5 — за 1.83.

На «обе забьют» коэффициент 1.82, на «обе забьют — нет» — 2.00.

Эксперты считают, что лучшие шансы пройти в следующий раунд у «Слована» — 1.45. Выход «Ференцвароша» оценен в 2.75.

На то, что матч завершится в дополнительное время, котировка 7.10. В серии пенальти — 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Слован» — «Ференцварош»

«Ференцварош» не впечатляет в Лиге чемпионов: непросто прошел в первом раунде казахстанский «Тобол», проиграл первый матч дома «Словану». Причем венгры не были сильнее соперника — результат по делу.

Словаки дома бьются насмерть и обычно достигают нужных результатов. Например, на выходных разгромили 4:0 «Тренчин», а последний раз уступили в основное время в официальном матче в сентябре 2021-го. Думается, «Слован» хотя бы раз, но поймает «Ференцварош» на контратаке и не позволит Станиславу Черчесову пробиться дальше в ЛЧ.

Рекомендуемая ставка: «Слован» не проиграет за 1.66.