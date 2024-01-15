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Сегодня, 17:35

Футболисты и звезды эстрады проведут хоккейный шоу-матч на Красной площади

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18 января в самом центре Москвы состоится «Шоу-матч по хоккею на Красной площади» — спортивный праздник с участием известных российских артистов и спортсменов. Гостей мероприятия ждет теплая атмосфера и обширная развлекательная программа.

В ярком шоу-матче на ГУМ-катке примут участие команда артистов и звезд шоу-бизнеса «КомАр» и СК «Забей», в состав которой входят популярные российские спортсмены.

За «КомАр» сыграют народные артисты России Андрей Соколов и Аскольд Запашный, актер Марат Башаров, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и другие. В составе СК «Забей» на лед выйдут завершившие профессиональную карьеру футболисты Александр Мостовой, Роман Широков, Дмитрий Сычев, Владимир Бесчастных, а также олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков.

Кроме того, в рамках ивента состоится матч между студенческими сборными Москвы и Московской области. В нем сыграют учащиеся из 21 города Подмосковья и представители московских высших учебных заведений, таких как РАНХиГС, МГУ, РГУ нефти и газа, ГУУ и АГПС МЧС России.

Перед началом мероприятия музыкант, солист Московского театра оперетты Иван Викулов исполнит гимн Российской Федерации, а в перерывах выступит заслуженный артист Республики Башкортостан, экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья.

Организаторы мероприятия СК «Забей», Студенческая хоккейная лига Москвы и Московской области (СХЛММО) и Офицерская лига хоккея (ОЛХ). Партнером мероприятия является букмекерская компания PARI.

Хоккей
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«Питтсбург» — «Сиэтл»: прогноз на матч НХЛ 15 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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