Футболисты и звезды эстрады проведут хоккейный шоу-матч на Красной площади

18 января в самом центре Москвы состоится «Шоу-матч по хоккею на Красной площади» — спортивный праздник с участием известных российских артистов и спортсменов. Гостей мероприятия ждет теплая атмосфера и обширная развлекательная программа.

В ярком шоу-матче на ГУМ-катке примут участие команда артистов и звезд шоу-бизнеса «КомАр» и СК «Забей», в состав которой входят популярные российские спортсмены.

За «КомАр» сыграют народные артисты России Андрей Соколов и Аскольд Запашный, актер Марат Башаров, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и другие. В составе СК «Забей» на лед выйдут завершившие профессиональную карьеру футболисты Александр Мостовой, Роман Широков, Дмитрий Сычев, Владимир Бесчастных, а также олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков.

Кроме того, в рамках ивента состоится матч между студенческими сборными Москвы и Московской области. В нем сыграют учащиеся из 21 города Подмосковья и представители московских высших учебных заведений, таких как РАНХиГС, МГУ, РГУ нефти и газа, ГУУ и АГПС МЧС России.

Перед началом мероприятия музыкант, солист Московского театра оперетты Иван Викулов исполнит гимн Российской Федерации, а в перерывах выступит заслуженный артист Республики Башкортостан, экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья.

Организаторы мероприятия — СК «Забей», Студенческая хоккейная лига Москвы и Московской области (СХЛММО) и Офицерская лига хоккея (ОЛХ). Партнером мероприятия является букмекерская компания PARI.