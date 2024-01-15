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Сегодня, 14:15

«Питтсбург» — «Сиэтл»: прогноз на матч НХЛ 15 января 2024 года

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Сиэтл» 15 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Питтсбурга».
Фото Getty Images

15 января команда Евгения Малкина «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с «Сиэтл Кракен». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и начнется в 21.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами: победа «Пенс» в основное время доступна с котировкой 2.20, что составляет приблизительно 44% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 2.70 (36%), ничья идет за 4.40 (20%).

Успех «Питтсбурга» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять с коэффициентом 1.75, этот рынок на «Сиэтл» дали за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.75, Ф2(0) — за 2.10;

• Ф1(-1) — за 2.45, Ф2(+1) — за 1.50.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.15.

Поставить на то, что каждая команда отличится хотя бы два раза, можно за 1.50. Обратный рынок предложен за 2.40.

Игроки ЦСКА. «Автомобилист» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 15 января 2024 года

Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Сиэтл»

Гости подошли к матчу в отличной форме — победили девять раз подряд и только раз не в основное время. «Питтсбург» выглядит не так ярко — потерпел четыре поражения в шести предыдущих поединках и скатился уже на 12-е место в Западной конференции. Вдобавок «Сиэтл» имеет преимущество личных встреч — в четырех играх против «Пенс» добыл три выигрыша.

Рекомендуемая ставка: победа «Сиэтла» за 2.10.

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«Автомобилист» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 15 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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