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15 мая, 18:15

Суперсенсация на теннисном турнире в Риме принесла клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 200 000 рублей

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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
Главный фаворит Карлос Алькарас проиграл 135-й ракетке мира Фабиану Марожану.

На этой неделе в Риме проходит крупный турнир серии «мастерс» с призовым фондом 7,7 млн евро. Одним из главных фаворитов у мужчин наряду с Новаком Джоковичем был победитель предыдущего ивента категории 1000, испанец Карлос Алькарас. В третьем круге он встречался со 135-й ракеткой мира из Венгрии Фабианом Марожаном. 23-летний спортсмен впервые попал в основную сетку турнира ATP.

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Неудивительно, что в противостоянии с лидером рейтинга Марожан считался абсолютным аутсайдером — Алькарас вернул себе это звание в результате победы во втором круге. В прематче на успех венгерского теннисиста предлагался коэффициент 20.0, а на испанца он составлял менее 1.05. Казалось, исход встречи ни у кого не должен был вызвать сомнений. Однако клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поверил в андердога и поставил на его успех 10 000 рублей. В результате его выигрыш составил 200 000 рублей.

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При этом начался матч опасно и неприятно как для самого Марожана, так и для автора ставки — уже в первом гейме Алькарас заработал брейк-пойнт. Однако Фабиан выстоял и повел, а в четвертом гейме взял подачу соперника под ноль. До конца партии испанцу так и не удалось нагнать противника, который изматывал его укороченными ударами.

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А вот второй сет получился уже более живым и непредсказуемым. Марожан снова несколько раз приблизился к брейку, но реализовал возможность только в седьмом гейме. Вроде бы автор ставки мог уже доставать из морозильника шампанское, однако Алькарас не сдался — тут же восстановил равенство в партии (4:4) и даже повел в счете. Такое развитие событий могло надломить не привыкшего к столь напряженным матчам венгра, но он не дрогнул. Более того, на тай-брейке ему удался камбэк с 1-4 — он выиграл шесть очков подряд, а вместе с ними и встречу.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Карлос Алькарас
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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