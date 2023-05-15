Суперсенсация на теннисном турнире в Риме принесла клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 200 000 рублей

Главный фаворит Карлос Алькарас проиграл 135-й ракетке мира Фабиану Марожану.

На этой неделе в Риме проходит крупный турнир серии «мастерс» с призовым фондом 7,7 млн евро. Одним из главных фаворитов у мужчин наряду с Новаком Джоковичем был победитель предыдущего ивента категории 1000, испанец Карлос Алькарас. В третьем круге он встречался со 135-й ракеткой мира из Венгрии Фабианом Марожаном. 23-летний спортсмен впервые попал в основную сетку турнира ATP.

Неудивительно, что в противостоянии с лидером рейтинга Марожан считался абсолютным аутсайдером — Алькарас вернул себе это звание в результате победы во втором круге. В прематче на успех венгерского теннисиста предлагался коэффициент 20.0, а на испанца он составлял менее 1.05. Казалось, исход встречи ни у кого не должен был вызвать сомнений. Однако клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поверил в андердога и поставил на его успех 10 000 рублей. В результате его выигрыш составил 200 000 рублей.

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При этом начался матч опасно и неприятно как для самого Марожана, так и для автора ставки — уже в первом гейме Алькарас заработал брейк-пойнт. Однако Фабиан выстоял и повел, а в четвертом гейме взял подачу соперника под ноль. До конца партии испанцу так и не удалось нагнать противника, который изматывал его укороченными ударами.

А вот второй сет получился уже более живым и непредсказуемым. Марожан снова несколько раз приблизился к брейку, но реализовал возможность только в седьмом гейме. Вроде бы автор ставки мог уже доставать из морозильника шампанское, однако Алькарас не сдался — тут же восстановил равенство в партии (4:4) и даже повел в счете. Такое развитие событий могло надломить не привыкшего к столь напряженным матчам венгра, но он не дрогнул. Более того, на тай-брейке ему удался камбэк с 1-4 — он выиграл шесть очков подряд, а вместе с ними и встречу.