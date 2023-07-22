«Урал» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
22 июля «Урал» и ЦСКА встретятся в первом туре чемпионата России. Игра 11-й команды и вице-чемпиона минувшего сезона состоится на «Екатеринбург Арене» в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром поединка назначен Алексей Амелин. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 12.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-синим: взять победу гостей можно с коэффициентом 2.08, вероятность такого итога — примерно 45%. Ничья доступна за 3.33 (30%), успех оранжево-черных — за 3.93 (25%).
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ЦСКА — лучший клуб прошлого розыгрыша РПЛ по пропущенным мячам после «Зенита» (27). А в первой официальной игре нового сезона парни Владимира Федотова сдержали атаку действующих чемпионов России (0:0 в основное время). На то, что оранжево-черные не пробьют Игоря Акинфеева, предложили котировку 2.42.
Команды не огорчили друг друга лишь в одном из пяти недавних очных матчей в чемпионате и Кубке России. Обмен результативными выстрелами оценен в 2.00, обратный рынок — в 1.80.
Весной «Урал» и ЦСКА провели на «Екатеринбург Арене» два поединка — оба завершились в пользу армейцев с одинаковым счетом (2:1). Тотал больше 2.5 гола идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.
В предсезонных матчах красно-синие были очень хороши у чужих ворот: разгромили «Нефтехимик» (4:0) и устроили перестрелку с «Динамо» (3:4). Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 метких выстрела дали за 2.30.
Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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|И
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1
|Краснодар
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|3-1
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2
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1