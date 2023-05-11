11 мая во Флоренции состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций, в котором итальянская «Фиорентина» сыграет со швейцарским «Базелем». Встреча пройдет на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.45 мск. Обслужить игру доверено французу Франсуа Летексье.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Фиорентины» значительно больше шансов на победу. Оформить ее можно с коэффициентом 1.37, что приблизительно 73% вероятности. Ничья идет за 5.41 (18%), успех «Базеля» — за 8.25 (9%).

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«Базель» проиграл всего три из 13 матчей на выезде в 2023 году. На то, что команда Хайко Фогеля увезет из Италии хотя бы ничью, котировка — 3.26.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. У «Фиорентины» только одна из шести игр в плей-офф ЛКФ получилась «низовой».

Обмен голами можно взять за 1.98, противоположный результат — за 1.84.

Команда Александра Кокорина очень ярко выступает в весенней части еврокубков — хотя бы в одном матче в противостояниях с «Брагой», «Сивасспором» и «Лехом» забивала по четыре мяча. ИТБ1 (2.5) оценен в 2.25, ИТБ1 (1.5) идет за 1.45.

Взять проход итальянского клуба в финал турнир уже сейчас можно за 1.31, швейцарского — за 3.37.

Прогноз и ставка на мая «Фиорентина» — «Базель»

Приоритеты «Фиорентины» в конце сезона очевидны. Команда из Флоренции уже не поборется за места в еврокубках и финиширует чуть выше середины таблицы серии А, поэтому единственная цель — выиграть Лигу конференций. Тем более оставшиеся в турнире соперники «фиалкам» точно по плечу.

Клуб Александра Кокорина в плей-офф действует беспощадно: одержал как минимум одну разгромную победу над каждым из трех противников. И только одну встречу завершил «низом» по голам. Для «Фиорентины» будет важно так же мощно начать полуфинал, поэтому от хозяев стоит ждать отчаянной агрессии на поле.

«Базель», который идет только пятым в швейцарском чемпионате и проигравший всухую два из четырех предыдущих матчей, вполне может попрощаться с шансами на финал уже во Флоренции.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.82.

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