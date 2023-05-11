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«Фиорентина» — «Базель»: прогноз на матч Лиги конференций 11 мая 2023 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Базель» 11 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Софьян Амрабат.
Фото Global Look Press

11 мая во Флоренции состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций, в котором итальянская «Фиорентина» сыграет со швейцарским «Базелем». Встреча пройдет на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.45 мск. Обслужить игру доверено французу Франсуа Летексье.

Лига конференций. 1/2 финала
11 мая, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Базель

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Фиорентины» значительно больше шансов на победу. Оформить ее можно с коэффициентом 1.37, что приблизительно 73% вероятности. Ничья идет за 5.41 (18%), успех «Базеля» — за 8.25 (9%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 8250 рублей.

«Базель» проиграл всего три из 13 матчей на выезде в 2023 году. На то, что команда Хайко Фогеля увезет из Италии хотя бы ничью, котировка — 3.26.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. У «Фиорентины» только одна из шести игр в плей-офф ЛКФ получилась «низовой».

Обмен голами можно взять за 1.98, противоположный результат — за 1.84.

Команда Александра Кокорина очень ярко выступает в весенней части еврокубков — хотя бы в одном матче в противостояниях с «Брагой», «Сивасспором» и «Лехом» забивала по четыре мяча. ИТБ1 (2.5) оценен в 2.25, ИТБ1 (1.5) идет за 1.45.

Взять проход итальянского клуба в финал турнир уже сейчас можно за 1.31, швейцарского — за 3.37.

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Прогноз и ставка на мая «Фиорентина» — «Базель»

Приоритеты «Фиорентины» в конце сезона очевидны. Команда из Флоренции уже не поборется за места в еврокубках и финиширует чуть выше середины таблицы серии А, поэтому единственная цель — выиграть Лигу конференций. Тем более оставшиеся в турнире соперники «фиалкам» точно по плечу.

Клуб Александра Кокорина в плей-офф действует беспощадно: одержал как минимум одну разгромную победу над каждым из трех противников. И только одну встречу завершил «низом» по голам. Для «Фиорентины» будет важно так же мощно начать полуфинал, поэтому от хозяев стоит ждать отчаянной агрессии на поле.

«Базель», который идет только пятым в швейцарском чемпионате и проигравший всухую два из четырех предыдущих матчей, вполне может попрощаться с шансами на финал уже во Флоренции.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.82.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Базель
ФК Фиорентина
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«Ювентус» — «Севилья»: прогноз на полуфинал Лиги Европы 11 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Филипе Силва Малком

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 22
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Квинси Промес

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