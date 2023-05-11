«Фиорентина» — «Базель»: прогноз на матч Лиги конференций 11 мая 2023 года
11 мая во Флоренции состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций, в котором итальянская «Фиорентина» сыграет со швейцарским «Базелем». Встреча пройдет на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.45 мск. Обслужить игру доверено французу Франсуа Летексье.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Фиорентины» значительно больше шансов на победу. Оформить ее можно с коэффициентом 1.37, что приблизительно 73% вероятности. Ничья идет за 5.41 (18%), успех «Базеля» — за 8.25 (9%).
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«Базель» проиграл всего три из 13 матчей на выезде в 2023 году. На то, что команда Хайко Фогеля увезет из Италии хотя бы ничью, котировка — 3.26.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. У «Фиорентины» только одна из шести игр в плей-офф ЛКФ получилась «низовой».
Обмен голами можно взять за 1.98, противоположный результат — за 1.84.
Команда Александра Кокорина очень ярко выступает в весенней части еврокубков — хотя бы в одном матче в противостояниях с «Брагой», «Сивасспором» и «Лехом» забивала по четыре мяча. ИТБ1 (2.5) оценен в 2.25, ИТБ1 (1.5) идет за 1.45.
Взять проход итальянского клуба в финал турнир уже сейчас можно за 1.31, швейцарского — за 3.37.
Прогноз и ставка на мая «Фиорентина» — «Базель»
Приоритеты «Фиорентины» в конце сезона очевидны. Команда из Флоренции уже не поборется за места в еврокубках и финиширует чуть выше середины таблицы серии А, поэтому единственная цель — выиграть Лигу конференций. Тем более оставшиеся в турнире соперники «фиалкам» точно по плечу.
Клуб Александра Кокорина в плей-офф действует беспощадно: одержал как минимум одну разгромную победу над каждым из трех противников. И только одну встречу завершил «низом» по голам. Для «Фиорентины» будет важно так же мощно начать полуфинал, поэтому от хозяев стоит ждать отчаянной агрессии на поле.
«Базель», который идет только пятым в швейцарском чемпионате и проигравший всухую два из четырех предыдущих матчей, вполне может попрощаться с шансами на финал уже во Флоренции.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6