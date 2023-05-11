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«Ювентус» — «Севилья»: прогноз на полуфинал Лиги Европы 11 мая 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» 11 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Войцех Щенсны («Ювентус»).
Фото Global Look Press

11 мая «Ювентус» и «Севилья» столкнутся в полуфинале Лиги Европы на «Альянц Стадиум» в Турине. Матч начнется по свистку немецкого арбитра Даниэля Зиберта в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
11 мая, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Севилья

Букмекеры назвали фаворитами хозяев. Успех «Старой синьоры» предложен с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности исхода. Триумф гостей доступен за 4.78 (20%), а ничья — за 3.64 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3640 рублей, если команды не определят сильнейшего.

Эксперты ожидают закрытую игру. Тотал меньше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТБ 2.5 — в 2.26.

В восьми из девяти предыдущих поединков «Севильи» в ЛЕ в основное время отличалась только одна команда. Обмен голами с туринцами представлен за 2.11, обратный рынок — за 1.74.

Также вы можете поставить на проход одного из коллективов в финал. На черно-белых дана котировка 1.57, выигрыш их соперников идет за 2.36.

«Ювентус» не уступил в 13 из 15 домашних встреч в 2023 году. На победу или ничью в исполнении андалусийцев предложен коэффициент 2.06.

Наиболее вероятный счет — виктория «Старой синьоры» 1:0. Этот итог букмекеры оценили в 5.98.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Севилья»

Туринцы великолепны в Лиге Европы. Команда Массимилиано Аллегри в нынешней кампании не проиграла ни разу и отличилась в каждой встрече. В новейшей истории ЛЕ «Юве» ни разу не уступил на своем поле: по семь раз победил и сыграл вничью. На внутренней арене ситуация тоже выправилась: после пяти матчей без триумфов в серии А и Кубке Италии черно-белые выиграли два поединка подряд, в каждом из них забив два мяча.

Это уже седьмой полуфинал Лиги Европы для «Севильи» с 2006 года. Всякий раз на этой стадии «нервионцы» праздновали успех, как и в последующем финале. Красно-белые — самый титулованный клуб ЛЕ/Кубка УЕФА (шесть трофеев). Команда Хосе Луиса Мендилибара не уступила в 12 из 16 встреч турнира. Но на выезде получается хуже: в семи визитах подряд нет викторий в основное время. Сейчас андалусийцы в отличной форме: всего одно поражение за девять поединков и шесть побед. В семи из них забили минимум дважды.

В результате оба коллектива постараются минимизировать риски. «Севилья» не слишком уверенно чувствует себя в гостях, а «Ювентус» в целом играет осторожно: у туринцев меньше всех забитых в первой шестерке серии А (52) и третье место по пропущенным голам (28).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Севилья
ФК Ювентус
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«Рома» — «Байер»: прогноз на матч полуфинала Лиги Европы 11 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

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