«Ювентус» — «Севилья»: прогноз на полуфинал Лиги Европы 11 мая 2023 года
11 мая «Ювентус» и «Севилья» столкнутся в полуфинале Лиги Европы на «Альянц Стадиум» в Турине. Матч начнется по свистку немецкого арбитра Даниэля Зиберта в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск.
Букмекеры назвали фаворитами хозяев. Успех «Старой синьоры» предложен с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности исхода. Триумф гостей доступен за 4.78 (20%), а ничья — за 3.64 (26%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3640 рублей, если команды не определят сильнейшего.
Эксперты ожидают закрытую игру. Тотал меньше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТБ 2.5 — в 2.26.
В восьми из девяти предыдущих поединков «Севильи» в ЛЕ в основное время отличалась только одна команда. Обмен голами с туринцами представлен за 2.11, обратный рынок — за 1.74.
Также вы можете поставить на проход одного из коллективов в финал. На черно-белых дана котировка 1.57, выигрыш их соперников идет за 2.36.
«Ювентус» не уступил в 13 из 15 домашних встреч в 2023 году. На победу или ничью в исполнении андалусийцев предложен коэффициент 2.06.
Наиболее вероятный счет — виктория «Старой синьоры» 1:0. Этот итог букмекеры оценили в 5.98.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Севилья»
Туринцы великолепны в Лиге Европы. Команда Массимилиано Аллегри в нынешней кампании не проиграла ни разу и отличилась в каждой встрече. В новейшей истории ЛЕ «Юве» ни разу не уступил на своем поле: по семь раз победил и сыграл вничью. На внутренней арене ситуация тоже выправилась: после пяти матчей без триумфов в серии А и Кубке Италии черно-белые выиграли два поединка подряд, в каждом из них забив два мяча.
Это уже седьмой полуфинал Лиги Европы для «Севильи» с 2006 года. Всякий раз на этой стадии «нервионцы» праздновали успех, как и в последующем финале. Красно-белые — самый титулованный клуб ЛЕ/Кубка УЕФА (шесть трофеев). Команда Хосе Луиса Мендилибара не уступила в 12 из 16 встреч турнира. Но на выезде получается хуже: в семи визитах подряд нет викторий в основное время. Сейчас андалусийцы в отличной форме: всего одно поражение за девять поединков и шесть побед. В семи из них забили минимум дважды.
В результате оба коллектива постараются минимизировать риски. «Севилья» не слишком уверенно чувствует себя в гостях, а «Ювентус» в целом играет осторожно: у туринцев меньше всех забитых в первой шестерке серии А (52) и третье место по пропущенным голам (28).
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6