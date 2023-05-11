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«Рома» — «Байер»: где смотреть полуфинал Лиги Европы 11 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Рома» — «Байер» 11 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Пауло Дибала («Рома»).
Фото Global Look Press

11 мая «Рома» и «Байер» столкнутся в полуфинале Лиги Европы на Олимпийском стадионе в Риме. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком английского арбитра Майкла Оливера. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Футбол 1» стартует с 21.55 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
11 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Байер

Хозяева — фавориты игры, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Триумф «волков» можно взять с коэффициентом 2.13, что соответствует 45% вероятности. Ничья доступна за 3.38 (29%), успех «аптекарей» — за 3.72 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 3720 рублей в случае благоприятного исхода.

Вы можете поставить на проход одной из команд в финал уже сейчас. На римлян предложена котировка 2.08, на леверкузенцев — 1.72.

«Рома» проиграла или разошлась «миром» в четырех поединках подряд. Повторение результата оценено в 1.76.

В последних пяти матчах оба клуба забивают в среднем по 1.4 мяча. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Обмен точными выстрелами в полуфинале Лиги Европы дан за 1.95, обратный рынок имеется за 1.86.

Главный тренер &laquo;Вест Хэма&raquo; Дэвид Мойес. «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: Мойес прикончит соперника, чтобы сохранить работу

Пауло Дибала — лучший бомбардир «Ромы» с 16 мячами во всех турнирах. На меткий удар аргентинца можно поставить за 2.90.

По версии Olimpbet, наиболее вероятный результат — ничья 1:1. На этот итог предложен коэффициент 6.25.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Рома
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«Фиорентина» — «Базель»: прогноз на матч Лиги конференций 11 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

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Федор Чалов

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