Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

«Ювентус» — «Севилья»: Аллегри и Мендилибар будут осторожничать в полуфинале

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» 11 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анхель ди Мария («Ювентус»).
Фото Global Look Press
Команды проводили не слишком яркие матчи.

11 мая пройдут первые полуфиналы Лиги Европы, в одном из них сойдутся «Ювентус» и «Севилья». Матч пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
11 мая, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Севилья

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» 11 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности исхода. Успех гостей предложен с котировкой 4.78 (20%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 3.64 (26%).

«Севилья» считалась серьезным аутсайдером еще в 1/4 финала, где схлестнулась с «Манчестер Юнайтед». Но андалусийцы прикончили англичан (5:2 по сумме), не проиграв им ни разу. Поставить на то, что в Турине парни Хосе Луиса Мендилибара тоже не уступят, можно за 2.06.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи намекают на существенное преимущество хозяев:

• победа 1:0 дана за 6.19;

• ничья 1:1 — за 6.81;

• 0:0 — за 7.20.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72.

Поставить на то, что отличатся оба коллектива, можно за 2.06. Обратный рынок предложен с коэффициентом 1.77.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

«Ювентус» — «Севилья»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 11 мая 2023 года

«Севилья» — автор главной сенсации прошлого раунда турнира. Команда из Андалусии прошла «Манчестер Юнайтед»: на «Олд Траффорд» испанцы в самом конце вырвали ничью (2:2), а в ответной встрече на домашнем стадионе прикончили манкунианцев (3:0) и выскочили в полуфинал. Красно-белые, которые одно время в ла лиге даже шли в зоне вылета, сейчас выглядят неплохо — проиграли лишь однажды за девять матчей во всех турнирах.

Правда, с «Ювентусом» не сыграет несколько важных футболистов «Севильи». Травмированы выходившие против «МЮ» центральные защитники Маркао и Танги Ньянзу, еще не восстановился основный полузащитник Хоан Хордан.

Эрлинг Холанн. Бензема и Холанн — виртуозы атаки. С ними «Реал» и «Сити» не дадут заскучать

У «старой синьоры» нет таких серьезных проблем с составом: лечатся только Маттиа Де Шильо и Кайю Жорже, но даже и без травм они вряд ли бы появились в стартовом составе. При этом главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри с осторожностью высказался о предстоящем противостоянии.

«Сложная команда, они здорово выглядят и хорошо контролируют мяч. Они выиграли столько титулов Лиги Европы, поэтому у них определенно есть преимущество. Признаки последней игры в Манчестере были в их пользу», — высказался рулевой «бьянконери».

«Юве» незадолго до свидания с «Севильей» закрыл пятиматчевую серию без побед, за которую трижды уступил по 0:1 и забил всего два гола. Туринцы перекрыли кислые результаты двумя выигрышами подряд в серии А.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Милан» — «Интер»: Жиру и Мартинес вряд ли забьют в битве двух «автобусов»

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья»

«Ювентус» — одна из самых прагматичных банд плей-офф Лиги Европы. За шесть встреч туринцы оформили четыре сухие победы и дважды сгоняли вничью (по 1:1). «Старая синьора» почти не пропускает, но и немного отличается: в четырех играх «Юве» выжал по одному голу, а больше двух (три) заколотил лишь однажды.

В матчах «Севильи» тоже редко полыхало — в плей-офф ЛЕ до противостояния с «МЮ» лишь однажды было забито больше двух мячей. А в пяти из шести поединков с участием андалусийцев отличался только один коллектив. В полуфинале вряд ли обе команды изменят стиль и понесутся в атаку, даже несмотря на наличие одних из лучших снайперов плей-офф — Анхеля ди Марии (четыре гола) и Юссефа Эн-Несири (три).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
ФСБ отметила рост въезжающих из стран Прибалтики, Финляндии и Польши
«РВ» сообщила о штурме последней цитадели ВСУ в Артемовске
Число погибших в Курганской области выросло до 21 человека
Появилось видео с места падения дерева в парке Саратова
Популярное видео
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионский гол Сергеева в ворота «Спартака» принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш почти в 4,5 млн рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости