«Ювентус» — «Севилья»: Аллегри и Мендилибар будут осторожничать в полуфинале
11 мая пройдут первые полуфиналы Лиги Европы, в одном из них сойдутся «Ювентус» и «Севилья». Матч пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» 11 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности исхода. Успех гостей предложен с котировкой 4.78 (20%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 3.64 (26%).
«Севилья» считалась серьезным аутсайдером еще в 1/4 финала, где схлестнулась с «Манчестер Юнайтед». Но андалусийцы прикончили англичан (5:2 по сумме), не проиграв им ни разу. Поставить на то, что в Турине парни Хосе Луиса Мендилибара тоже не уступят, можно за 2.06.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи намекают на существенное преимущество хозяев:
• победа 1:0 дана за 6.19;
• ничья 1:1 — за 6.81;
• 0:0 — за 7.20.
Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72.
Поставить на то, что отличатся оба коллектива, можно за 2.06. Обратный рынок предложен с коэффициентом 1.77.
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«Ювентус» — «Севилья»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 11 мая 2023 года
«Севилья» — автор главной сенсации прошлого раунда турнира. Команда из Андалусии прошла «Манчестер Юнайтед»: на «Олд Траффорд» испанцы в самом конце вырвали ничью (2:2), а в ответной встрече на домашнем стадионе прикончили манкунианцев (3:0) и выскочили в полуфинал. Красно-белые, которые одно время в ла лиге даже шли в зоне вылета, сейчас выглядят неплохо — проиграли лишь однажды за девять матчей во всех турнирах.
Правда, с «Ювентусом» не сыграет несколько важных футболистов «Севильи». Травмированы выходившие против «МЮ» центральные защитники Маркао и Танги Ньянзу, еще не восстановился основный полузащитник Хоан Хордан.
У «старой синьоры» нет таких серьезных проблем с составом: лечатся только Маттиа Де Шильо и Кайю Жорже, но даже и без травм они вряд ли бы появились в стартовом составе. При этом главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри с осторожностью высказался о предстоящем противостоянии.
«Сложная команда, они здорово выглядят и хорошо контролируют мяч. Они выиграли столько титулов Лиги Европы, поэтому у них определенно есть преимущество. Признаки последней игры в Манчестере были в их пользу», — высказался рулевой «бьянконери».
«Юве» незадолго до свидания с «Севильей» закрыл пятиматчевую серию без побед, за которую трижды уступил по 0:1 и забил всего два гола. Туринцы перекрыли кислые результаты двумя выигрышами подряд в серии А.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья»
«Ювентус» — одна из самых прагматичных банд плей-офф Лиги Европы. За шесть встреч туринцы оформили четыре сухие победы и дважды сгоняли вничью (по 1:1). «Старая синьора» почти не пропускает, но и немного отличается: в четырех играх «Юве» выжал по одному голу, а больше двух (три) заколотил лишь однажды.
В матчах «Севильи» тоже редко полыхало — в плей-офф ЛЕ до противостояния с «МЮ» лишь однажды было забито больше двух мячей. А в пяти из шести поединков с участием андалусийцев отличался только один коллектив. В полуфинале вряд ли обе команды изменят стиль и понесутся в атаку, даже несмотря на наличие одних из лучших снайперов плей-офф — Анхеля ди Марии (четыре гола) и Юссефа Эн-Несири (три).
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6