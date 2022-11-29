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Сегодня, 09:15

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после второго тура группового этапа

Евгений Коростелев
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Болельщица сборной Бразилии.
Фото Global Look Press

Сборная Бразилии осталась главным претендентом на победу на чемпионате мира в Катаре после завершения всех матчей второго тура группового этапа. Пентакампеоны набрали максимальные шесть очков и гарантировали себе место в плей-офф. На их итоговый успех аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить с коэффициентом 3.50.

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На второй позиции расположилась Франция (6.50), которая также досрочно пробилась в плей-офф. Топ-3 замыкает Испания, которая в случае поражения от Японии может не отобраться в 1/8. Успех команды Луиса Энрике оценен котировкой 8.00.

Аргентина после победы над Мексикой потеснила Англию и теперь идет четвертым претендентом на титул (9.00). Англичане, которые лидируют в группе B, но еще могут не попасть в плей-офф — пятые (11.0).

За одинаковый коэффициент 13.0 доступен триумф Германии и Португалии, притом что немцы перед последним туром замыкают таблицу своей группы, а Криштиану Роналду и компания уже отобрались в следующий этап.

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Также неплохие шансы на победу остаются у Нидерландов (16.0). Шансы остальных сборных выглядят следующим образом:

  • Хорватия — 55.0;

  • Дания — 60.0;

  • Бельгия — 65.0;

  • Уругвай — 100;

  • Марокко и Эквадор — 110;

  • Швейцария — 125;

  • Польша — 150;

  • США и Сербия — 175.

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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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