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Уэльс — Англия: прогноз на матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Уэльс — Англия 29 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press

29 ноября в британском дерби на ЧМ встретятся сборные Уэльса и Англии. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
Англия

Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в англичанах. Поставить на них можно за 1.47, это примерно 66% вероятности. Ничья идет за 4.50 (22%), победа валлийцев — за 8.20 (12%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4500 рублей.

Если считаете, что валлийцы достойно проявят себя в дерби и не уступят, оформите ставку за 2.90.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.30.

Совокупно команды на ЧМ провели уже четыре игры, но «верх» по голам прошел лишь в одной из них. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00.

Вариант «обе забьют» эксперты оценили котировкой 2.20, обратный исход идет за 1.68.

На то, что Гарет Бэйл огорчит англичан и станет национальным героем, предложен коэффициент 4.00. Первый гол Гарри Кейна на этом мундиале доступен за 1.95.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Англии за 5.70.

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Прогноз и ставка на матч Уэльс — Англия

Турнирное положение вынуждает валлийцев нестись вперед — победа им необходима для выхода в плей-офф. У англичан такой острой потребности нет, поэтому они могут пользоваться тем, что Уэльс раскроется. А в таких условиях они неумолимы — тот же Иран получил шесть мячей от Кейна и компании. Валлийцы без основного вратаря могут не избежать разгрома.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 3.10.

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Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после второго тура группового этапа
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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