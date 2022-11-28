Где смотреть матч чемпионата мира Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года

28 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сойдутся сборные Португалии и Уругвая. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», стартовый свисток иранца Алиреза Фагани прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начинается в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают португальцев однозначными фаворитами матча: поставить на победу команды Криштиану Роналду можно с коэффициентом 2.00, вероятность — около 50%. Успех Уругвая предложен с котировкой 4.30 (22%), ничья идет за более реалистичные 3.40 (28%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3400 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на существенное превосходство португальцев:

• победа 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.30;

• успех Португалии 2:0 — за 7.90.

Сборные встречались на прошлом чемпионате мира: в 1/8 финала «Чарруа» переиграли оппонента 2:1, дубль оформил приехавший на турнир в Катаре Эдинсон Кавани. Думаете, что уругвайцы как минимум не уступят и в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 1.90.

Португалия в первом туре провела яркий матч с Ганой, в котором выиграла 3:2. В матче Уругвая голов не забивали — «Чарруа» скатали нулевую ничью с Южной Кореей. Аналитики считают, что очный матч команд тоже вряд ли получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.68.

Первый мяч Португалии на чемпионате мира забил Криштиану Роналду. Поставить на то, что нападающий вонзит дебютный гол и против Уругвая, можно с коэффициентом 4.80.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.10, «обе забьют — нет» идет за 1.74.