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Португалия — Уругвай: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября онлайн в прямом эфире

Где смотреть матч чемпионата мира Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Португалии в матче с Ганой.
Фото Global Look Press

28 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сойдутся сборные Португалии и Уругвая. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», стартовый свисток иранца Алиреза Фагани прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начинается в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Уругвай

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают португальцев однозначными фаворитами матча: поставить на победу команды Криштиану Роналду можно с коэффициентом 2.00, вероятность — около 50%. Успех Уругвая предложен с котировкой 4.30 (22%), ничья идет за более реалистичные 3.40 (28%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3400 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на существенное превосходство португальцев:

• победа 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.30;

• успех Португалии 2:0 — за 7.90.

Сборные встречались на прошлом чемпионате мира: в 1/8 финала «Чарруа» переиграли оппонента 2:1, дубль оформил приехавший на турнир в Катаре Эдинсон Кавани. Думаете, что уругвайцы как минимум не уступят и в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 1.90.

Португалия в первом туре провела яркий матч с Ганой, в котором выиграла 3:2. В матче Уругвая голов не забивали — «Чарруа» скатали нулевую ничью с Южной Кореей. Аналитики считают, что очный матч команд тоже вряд ли получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.68.

Криштиану Роналду и&nbsp;Жоау Феликс. Португалия — Уругвай: Суарес и Роналду обеспечат матчу высокую результативность

Первый мяч Португалии на чемпионате мира забил Криштиану Роналду. Поставить на то, что нападающий вонзит дебютный гол и против Уругвая, можно с коэффициентом 4.80.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.10, «обе забьют — нет» идет за 1.74.

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Бразилия — Швейцария: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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