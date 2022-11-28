Португалия — Уругвай: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября онлайн в прямом эфире
28 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сойдутся сборные Португалии и Уругвая. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», стартовый свисток иранца Алиреза Фагани прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начинается в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают португальцев однозначными фаворитами матча: поставить на победу команды Криштиану Роналду можно с коэффициентом 2.00, вероятность — около 50%. Успех Уругвая предложен с котировкой 4.30 (22%), ничья идет за более реалистичные 3.40 (28%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3400 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на существенное превосходство португальцев:
• победа 1:0 идет за 5.70;
• ничья 1:1 — за 6.30;
• успех Португалии 2:0 — за 7.90.
Сборные встречались на прошлом чемпионате мира: в 1/8 финала «Чарруа» переиграли оппонента 2:1, дубль оформил приехавший на турнир в Катаре Эдинсон Кавани. Думаете, что уругвайцы как минимум не уступят и в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 1.90.
Португалия в первом туре провела яркий матч с Ганой, в котором выиграла 3:2. В матче Уругвая голов не забивали — «Чарруа» скатали нулевую ничью с Южной Кореей. Аналитики считают, что очный матч команд тоже вряд ли получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.68.
Первый мяч Португалии на чемпионате мира забил Криштиану Роналду. Поставить на то, что нападающий вонзит дебютный гол и против Уругвая, можно с коэффициентом 4.80.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.10, «обе забьют — нет» идет за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2