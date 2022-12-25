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Сегодня, 11:15

«Факел» — «Зенит»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 25 декабря 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Факел» — «Зенит» 25 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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25 декабря в Новом Уренгое состоится финал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу, в котором местный «Факел» сыграет с казанским «Зенитом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Трансляция стартует в 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 1.06, что приблизительно 94% вероятности исхода. Триумф «Факела» доступен за 9.00 (6%).

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При ставке в 1000 рублей на успех команды из Нового Уренгоя выплата составит 9000 рублей, а чистая прибыль — 8000 рублей.

Считаете, что «Зенит» легко закроет противника в трех партиях? На счет 3-0 котировка — 1.67.

Тотал больше 3.5 партий идет за 2.20, ТБ 4.5 — за 7.10.

В полуфинале «Зенит» переиграл «Белогорье» с разницей в 15 очков. На успех казанцев в титульном матче с форой (-14.5) коэффициент — 1.77.

Сколько всего очков наберут команды? ТБ 151.5 оценен в 1.90, ТМ 151.5 — в 1.91.

На счет 2-0 в пользу «Зенита» после двух партий котировка — 1.41, на ничью 1-1 — 3.00, на лидерство «Факела» 2-0 — 13.5.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

«Зенит» долго раскачивался в полуфинале с «Белогорьем», но закрыл третью партию со счетом 25:15. Это была 12-я подряд победа команды Алексея Вербова — по ходу серии казанцы уступили только в двух партиях.

«Факел» сенсационно переиграл «Локомотив» и одержал первую за пять матчей победу. 3-0 отличный и уверенный результат, но он дает лишь мизерную надежду на успех в финале. «Зенит» очень силен, что в том числе неоднократно доказывал в личных встречах с новоуренгойцами — за казанцами остались последние девять очных встреч, последние три завершились всухую. Такого же результата стоит ждать в финале.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» 3-0 по партиям за 1.67.

Волейбол
Прогнозы на спорт
ВК Зенит (Казань)
ВК Факел (Новый Уренгой)
0
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СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 24 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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