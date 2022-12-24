24 декабря лидер КХЛ СКА встретится с московским «Спартаком». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 16.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты встречи: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 1.54, вероятность — примерно 64%. Выигрыш красно-белых доступен за 5.40 (17%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 5.20 (19%).

Верите в москвичей? Ставка в 1000 рублей на победу «Спартака» при благополучном результате принесет 5400 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на исход с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.94, Ф2(+1.5) — за 1.90;

• Ф1(0) можно взять за 1.23, Ф2(0) — за 4.30.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 4.5 гола доступен за реалистичные 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне: оба раза побеждала команда из Санкт-Петербурга — 5:1 и 6:4. Причем красно-белые не уступили СКА в основное время лишь однажды за последние шесть матчей. Поставить на то, что «Спартак» все же не проиграет в предстоящей встрече, можно за 2.48.

Самый вероятный автор гола, по мнению экспертов, — нападающий СКА Никита Гусев. Рынок на его заброшенную шайбу оценен в 1.85.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Спартак» 24 декабря 2022 года

Соперники уже дважды встречались в этом сезоне, и оба матча получились по-настоящему яркими: СКА побеждал с крупным счетом 5:1 и 6:4 — команды ни разу на двоих не забросили меньше шести шайб. При этом петербуржцы в принципе забивают больше всех в КХЛ: в среднем 3.53 гола за игру. «Спартак» же за последние 10 матчей лишь дважды забросил меньше двух шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.70.