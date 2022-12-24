СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 24 декабря 2022 года
24 декабря лидер КХЛ СКА встретится с московским «Спартаком». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 16.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты встречи: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 1.54, вероятность — примерно 64%. Выигрыш красно-белых доступен за 5.40 (17%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 5.20 (19%).
Верите в москвичей? Ставка в 1000 рублей на победу «Спартака» при благополучном результате принесет 5400 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на исход с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.94, Ф2(+1.5) — за 1.90;
• Ф1(0) можно взять за 1.23, Ф2(0) — за 4.30.
Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 4.5 гола доступен за реалистичные 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.
Команды уже дважды встречались в этом сезоне: оба раза побеждала команда из Санкт-Петербурга — 5:1 и 6:4. Причем красно-белые не уступили СКА в основное время лишь однажды за последние шесть матчей. Поставить на то, что «Спартак» все же не проиграет в предстоящей встрече, можно за 2.48.
Самый вероятный автор гола, по мнению экспертов, — нападающий СКА Никита Гусев. Рынок на его заброшенную шайбу оценен в 1.85.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Спартак» 24 декабря 2022 года
Соперники уже дважды встречались в этом сезоне, и оба матча получились по-настоящему яркими: СКА побеждал с крупным счетом 5:1 и 6:4 — команды ни разу на двоих не забросили меньше шести шайб. При этом петербуржцы в принципе забивают больше всех в КХЛ: в среднем 3.53 гола за игру. «Спартак» же за последние 10 матчей лишь дважды забросил меньше двух шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2