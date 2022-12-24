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СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 24 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак» 24 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

24 декабря лидер КХЛ СКА встретится с московским «Спартаком». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 16.45 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты встречи: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 1.54, вероятность — примерно 64%. Выигрыш красно-белых доступен за 5.40 (17%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 5.20 (19%).

Верите в москвичей? Ставка в 1000 рублей на победу «Спартака» при благополучном результате принесет 5400 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на исход с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.94, Ф2(+1.5) — за 1.90;

• Ф1(0) можно взять за 1.23, Ф2(0) — за 4.30.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 4.5 гола доступен за реалистичные 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне: оба раза побеждала команда из Санкт-Петербурга — 5:1 и 6:4. Причем красно-белые не уступили СКА в основное время лишь однажды за последние шесть матчей. Поставить на то, что «Спартак» все же не проиграет в предстоящей встрече, можно за 2.48.

Самый вероятный автор гола, по мнению экспертов, — нападающий СКА Никита Гусев. Рынок на его заброшенную шайбу оценен в 1.85.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Спартак» 24 декабря 2022 года

Соперники уже дважды встречались в этом сезоне, и оба матча получились по-настоящему яркими: СКА побеждал с крупным счетом 5:1 и 6:4 — команды ни разу на двоих не забросили меньше шести шайб. При этом петербуржцы в принципе забивают больше всех в КХЛ: в среднем 3.53 гола за игру. «Спартак» же за последние 10 матчей лишь дважды забросил меньше двух шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.70.

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«Факел» — «Локомотив»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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