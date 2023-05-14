«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 14 мая 2023 года
14 мая «Эспаньол» на стадионе «Корнелья-Эль Прат» сыграет с «Барселоной» в 34-м туре чемпионата Испании. Каталонское дерби начнется по свистку арбитра Рикардо Бенгоэчеа в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.68, что составляет около 57% вероятности. Выигрыш «попугаев» предложен с котировкой 4.18 (23%). Ничья оценена в 4.97 (20%).
В первом круге соперники поделили очки на «Камп Ноу» (1:1). Считаете, что в каталонском дерби снова не будет победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного исхода принесет 4970 рублей.
Три из семи недавних разборок «Эспаньола» и «Барсы» пробили «верх» по голам, причем в каждом из случаев команды оформили четыре метких удара. Тотал больше трех мячей идет за 2.36, ТМ 3 — за 1.62.
«Блауграна» огорчила «попугаев» в 12 матчах ла лиги подряд. Бело-синие отличались реже — лишь пять встреч с точными выстрелами в каталонском дерби на этом же отрезке. Вариант «обе забьют» доступен за 1.82, обратный рынок — за 2.00.
Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Барселона»
Хави и компания могут оформить чемпионский титул уже в каталонском дерби. Для этого надо прибить соперника из зоны вылета, в активе которого всего одна виктория за весну. А еще 10 пропущенных мячей в пяти минувших турах — это ровно два гола в среднем за 90 минут.
Задача видится вполне посильной: лазарет «Барсы» опустел, после осечки против «Райо Вальекано» сине-гранатовые собрались и пригвоздили «Бетис» и «Осасуну» с общим счетом 5:0. «Эспаньол» мотивирован как никогда, поскольку продолжает борьбу за место в элите. Но на этом празднике жизни парням Луиса Гарсии суждено быть лишь статистами.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 1.5 за 1.84.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6