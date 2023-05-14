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«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 14 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Эспаньол» — «Барселона» 14 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Эспаньол» — «Барселона».
Фото Global Look Press

14 мая «Эспаньол» на стадионе «Корнелья-Эль Прат» сыграет с «Барселоной» в 34-м туре чемпионата Испании. Каталонское дерби начнется по свистку арбитра Рикардо Бенгоэчеа в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
14 мая, 22:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.68, что составляет около 57% вероятности. Выигрыш «попугаев» предложен с котировкой 4.18 (23%). Ничья оценена в 4.97 (20%).

В первом круге соперники поделили очки на «Камп Ноу» (1:1). Считаете, что в каталонском дерби снова не будет победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного исхода принесет 4970 рублей.

Три из семи недавних разборок «Эспаньола» и «Барсы» пробили «верх» по голам, причем в каждом из случаев команды оформили четыре метких удара. Тотал больше трех мячей идет за 2.36, ТМ 3 — за 1.62.

«Блауграна» огорчила «попугаев» в 12 матчах ла лиги подряд. Бело-синие отличались реже — лишь пять встреч с точными выстрелами в каталонском дерби на этом же отрезке. Вариант «обе забьют» доступен за 1.82, обратный рынок — за 2.00.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 7.50;

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Барсы» — за 7.75 и 8.00 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Барселона»

Хави и компания могут оформить чемпионский титул уже в каталонском дерби. Для этого надо прибить соперника из зоны вылета, в активе которого всего одна виктория за весну. А еще 10 пропущенных мячей в пяти минувших турах — это ровно два гола в среднем за 90 минут.

Задача видится вполне посильной: лазарет «Барсы» опустел, после осечки против «Райо Вальекано» сине-гранатовые собрались и пригвоздили «Бетис» и «Осасуну» с общим счетом 5:0. «Эспаньол» мотивирован как никогда, поскольку продолжает борьбу за место в элите. Но на этом празднике жизни парням Луиса Гарсии суждено быть лишь статистами.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 1.5 за 1.84.

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Футбол
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ФК Барселона
ФК Эспаньол
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«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 14 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
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