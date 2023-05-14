14 мая «Эспаньол» на стадионе «Корнелья-Эль Прат» сыграет с «Барселоной» в 34-м туре чемпионата Испании. Каталонское дерби начнется по свистку арбитра Рикардо Бенгоэчеа в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.68, что составляет около 57% вероятности. Выигрыш «попугаев» предложен с котировкой 4.18 (23%). Ничья оценена в 4.97 (20%).

В первом круге соперники поделили очки на «Камп Ноу» (1:1). Считаете, что в каталонском дерби снова не будет победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного исхода принесет 4970 рублей.

Три из семи недавних разборок «Эспаньола» и «Барсы» пробили «верх» по голам, причем в каждом из случаев команды оформили четыре метких удара. Тотал больше трех мячей идет за 2.36, ТМ 3 — за 1.62.

«Блауграна» огорчила «попугаев» в 12 матчах ла лиги подряд. Бело-синие отличались реже — лишь пять встреч с точными выстрелами в каталонском дерби на этом же отрезке. Вариант «обе забьют» доступен за 1.82, обратный рынок — за 2.00.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 — за 7.50;

1:0 и 2:0 в пользу «Барсы» — за 7.75 и 8.00 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Барселона»

Хави и компания могут оформить чемпионский титул уже в каталонском дерби. Для этого надо прибить соперника из зоны вылета, в активе которого всего одна виктория за весну. А еще 10 пропущенных мячей в пяти минувших турах — это ровно два гола в среднем за 90 минут.

Задача видится вполне посильной: лазарет «Барсы» опустел, после осечки против «Райо Вальекано» сине-гранатовые собрались и пригвоздили «Бетис» и «Осасуну» с общим счетом 5:0. «Эспаньол» мотивирован как никогда, поскольку продолжает борьбу за место в элите. Но на этом празднике жизни парням Луиса Гарсии суждено быть лишь статистами.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 1.5 за 1.84.

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