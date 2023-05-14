Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Эспаньол» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 14 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Эспаньол» — «Барселона» 14 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Эспаньол» — «Барселона».
Фото Global Look Press

14 мая в 34-м туре чемпионата Испании состоится каталонское дерби — «Эспаньол» примет «Барселону» на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Встреча начнется по свистку арбитра Рикардо Бенгоэчеа в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
14 мая, 22:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сине-гранатовым. На Хави и компанию предложена котировка 1.68, что соответствует примерно 57% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 4.18 (23%), успех «Эспаньола» идет за 4.97 (20%).

В минувших 10 турах «попугаи» победили только один раз. Ставка на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 4970 рублей.

Две последние разборки команд завершились вничью (1:1 и 2:2). На то, что парни Луиса Гарсии снова как минимум не уступят в дерби, дан коэффициент 2.26.

Средняя результативность бело-синих в пяти недавних поединках — 1.2 метких удара за 90 минут. «Барса» на этом же отрезке оформила 1.4 гола. Тотал больше двух мячей идет за 1.39, ТМ 2.5 — за 3.14.

«Блауграна» огорчила «попугаев» в 12 матчах ла лиги подряд. «Эспаньол» отличался реже — пять игр с точными попаданиями в каталонском дерби на этом же отрезке. Вариант «обе забьют» оценили в 1.82, обратный рынок — в 2.00.

Салах против Начо. «Ливерпуль» против «Реала» — самый прибыльный матч для клиентов. Яркие подробности ставок на ЛЧ от PARI

Лучший бомбардир «Барселоны» и чемпионата Испании Роберт Левандовски в шести прошлых встречах вколотил лишь два гола. Но эксперты считают, что именно поляк имеет больше всего шансов отличиться. Результативный выстрел форварда можно взять за 1.72.

Коллектив Хави — лучший в Испании по пропущенным мячам. За 33 тура Марка-Андре тер Штегена прошили только 11 раз. На то, что немец сохранит ворота в неприкосновенности на «Корнелья-Эль Прат», представлен коэффициент 2.45.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 7.50;

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Барсы» — за 7.75 и 8.00 соответственно.

?Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Эспаньол
0
Читайте также
Политолог указал на глобальный переход к многополярности благодаря СВО
МИД РФ заявил о возможном выходе из Арктического совета
Стала известна предварительная причина пожара на заводе в Тольятти
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Шевченко — Янник Синнер: итальянец разгромит россиянина при поддержке домашних трибун
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости