14 мая в 34-м туре чемпионата Испании состоится каталонское дерби — «Эспаньол» примет «Барселону» на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Встреча начнется по свистку арбитра Рикардо Бенгоэчеа в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сине-гранатовым. На Хави и компанию предложена котировка 1.68, что соответствует примерно 57% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 4.18 (23%), успех «Эспаньола» идет за 4.97 (20%).

В минувших 10 турах «попугаи» победили только один раз. Ставка на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 4970 рублей.

Две последние разборки команд завершились вничью (1:1 и 2:2). На то, что парни Луиса Гарсии снова как минимум не уступят в дерби, дан коэффициент 2.26.

Средняя результативность бело-синих в пяти недавних поединках — 1.2 метких удара за 90 минут. «Барса» на этом же отрезке оформила 1.4 гола. Тотал больше двух мячей идет за 1.39, ТМ 2.5 — за 3.14.

«Блауграна» огорчила «попугаев» в 12 матчах ла лиги подряд. «Эспаньол» отличался реже — пять игр с точными попаданиями в каталонском дерби на этом же отрезке. Вариант «обе забьют» оценили в 1.82, обратный рынок — в 2.00.

Лучший бомбардир «Барселоны» и чемпионата Испании Роберт Левандовски в шести прошлых встречах вколотил лишь два гола. Но эксперты считают, что именно поляк имеет больше всего шансов отличиться. Результативный выстрел форварда можно взять за 1.72.

Коллектив Хави — лучший в Испании по пропущенным мячам. За 33 тура Марка-Андре тер Штегена прошили только 11 раз. На то, что немец сохранит ворота в неприкосновенности на «Корнелья-Эль Прат», представлен коэффициент 2.45.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

1:1 — за 7.50;

1:0 и 2:0 в пользу «Барсы» — за 7.75 и 8.00 соответственно.

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