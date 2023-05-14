«Эспаньол» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 14 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
14 мая в 34-м туре чемпионата Испании состоится каталонское дерби — «Эспаньол» примет «Барселону» на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Встреча начнется по свистку арбитра Рикардо Бенгоэчеа в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сине-гранатовым. На Хави и компанию предложена котировка 1.68, что соответствует примерно 57% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 4.18 (23%), успех «Эспаньола» идет за 4.97 (20%).
В минувших 10 турах «попугаи» победили только один раз. Ставка на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 4970 рублей.
Две последние разборки команд завершились вничью (1:1 и 2:2). На то, что парни Луиса Гарсии снова как минимум не уступят в дерби, дан коэффициент 2.26.
Средняя результативность бело-синих в пяти недавних поединках — 1.2 метких удара за 90 минут. «Барса» на этом же отрезке оформила 1.4 гола. Тотал больше двух мячей идет за 1.39, ТМ 2.5 — за 3.14.
«Блауграна» огорчила «попугаев» в 12 матчах ла лиги подряд. «Эспаньол» отличался реже — пять игр с точными попаданиями в каталонском дерби на этом же отрезке. Вариант «обе забьют» оценили в 1.82, обратный рынок — в 2.00.
Лучший бомбардир «Барселоны» и чемпионата Испании Роберт Левандовски в шести прошлых встречах вколотил лишь два гола. Но эксперты считают, что именно поляк имеет больше всего шансов отличиться. Результативный выстрел форварда можно взять за 1.72.
Коллектив Хави — лучший в Испании по пропущенным мячам. За 33 тура Марка-Андре тер Штегена прошили только 11 раз. На то, что немец сохранит ворота в неприкосновенности на «Корнелья-Эль Прат», представлен коэффициент 2.45.
Три самых вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6