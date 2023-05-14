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«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 14 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Global Look Press

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» схлестнется с одной из самых прогрессирующих команд сезона — «Брайтоном» с седьмого места таблицы. Игра пройдет 14 мая на стадионе «Эмирейтс», главный арбитр встречи Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
14 мая, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Брайтон & Хоув

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.78, это примерно 55% вероятности исхода. Викторию гостей оценили котировкой 4.29 (23%). Ничья идет за чуть меньшие 4.19 (22%).

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«Брайтон» в этом сезоне уже обыграл «Арсенал» в Кубке Лиги (3:1), а в чемпионате разделался с другими топ-клубами — дважды с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», еще один раз с «Ливерпулем». Поставить на непоражение гостей можно за 2.11.

Правда, наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги матча намекают на серьезное превосходство команды Микеля Артеты:

• ничья 1:1 дана за 7.75;

• победа хозяев 2:1 — за 8.25;

• успехи 1:0 и 2:0 — за 10.0.

Аналитики ждут яркое противостояние: тотал больше трех мячей можно оформить за 1.86, ТМ 3 — за 1.99. Соперники пробивали отметку в три гола на двоих в трех последних встречах во всех турнирах.

Рынок на точные выстрелы обоих коллективов предложен за 1.56, «обе забьют — нет» можно взять за 2.44.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» — «Брайтон»: Эдегор, Жезус и Макаллистер продолжат голевое безумие АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года

Соперники входят в топ-5 АПЛ по результативности: «канониры» наколотили 83 мяча за 35 игр, «чайки» — 63 за 33 поединка. Оба свидания команд в этом сезоне получились яркими: в чемпионате «Арсенал» разнес оппонента (4:2), а в Кубке ответили уже парни Роберто Де Дзерби (3:1). В каждой встрече коллективы забивали на двоих минимум четырежды. В последнее время особенно продуктивно выступает банда Артеты, которая лишь в одном из 11 прошедших туров отличилась менее двух раз.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.86 (если клубы настреляют ровно три гола, случится возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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