«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 14 мая 2023 года
В 36-м туре АПЛ «Арсенал» схлестнется с одной из самых прогрессирующих команд сезона — «Брайтоном» с седьмого места таблицы. Игра пройдет 14 мая на стадионе «Эмирейтс», главный арбитр встречи Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.78, это примерно 55% вероятности исхода. Викторию гостей оценили котировкой 4.29 (23%). Ничья идет за чуть меньшие 4.19 (22%).
Ждете триумф фаворита? Ставка в 1000 рублей на «канониров» в случае выигрыша принесет 1780 рублей.
«Брайтон» в этом сезоне уже обыграл «Арсенал» в Кубке Лиги (3:1), а в чемпионате разделался с другими топ-клубами — дважды с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», еще один раз с «Ливерпулем». Поставить на непоражение гостей можно за 2.11.
Правда, наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги матча намекают на серьезное превосходство команды Микеля Артеты:
• ничья 1:1 дана за 7.75;
• победа хозяев 2:1 — за 8.25;
• успехи 1:0 и 2:0 — за 10.0.
Аналитики ждут яркое противостояние: тотал больше трех мячей можно оформить за 1.86, ТМ 3 — за 1.99. Соперники пробивали отметку в три гола на двоих в трех последних встречах во всех турнирах.
Рынок на точные выстрелы обоих коллективов предложен за 1.56, «обе забьют — нет» можно взять за 2.44.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года
Соперники входят в топ-5 АПЛ по результативности: «канониры» наколотили 83 мяча за 35 игр, «чайки» — 63 за 33 поединка. Оба свидания команд в этом сезоне получились яркими: в чемпионате «Арсенал» разнес оппонента (4:2), а в Кубке ответили уже парни Роберто Де Дзерби (3:1). В каждой встрече коллективы забивали на двоих минимум четырежды. В последнее время особенно продуктивно выступает банда Артеты, которая лишь в одном из 11 прошедших туров отличилась менее двух раз.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.86 (если клубы настреляют ровно три гола, случится возврат).
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6