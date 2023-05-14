В 36-м туре АПЛ «Арсенал» схлестнется с одной из самых прогрессирующих команд сезона — «Брайтоном» с седьмого места таблицы. Игра пройдет 14 мая на стадионе «Эмирейтс», главный арбитр встречи Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.78, это примерно 55% вероятности исхода. Викторию гостей оценили котировкой 4.29 (23%). Ничья идет за чуть меньшие 4.19 (22%).

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«Брайтон» в этом сезоне уже обыграл «Арсенал» в Кубке Лиги (3:1), а в чемпионате разделался с другими топ-клубами — дважды с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», еще один раз с «Ливерпулем». Поставить на непоражение гостей можно за 2.11.

Правда, наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги матча намекают на серьезное превосходство команды Микеля Артеты:

• ничья 1:1 дана за 7.75;

• победа хозяев 2:1 — за 8.25;

• успехи 1:0 и 2:0 — за 10.0.

Аналитики ждут яркое противостояние: тотал больше трех мячей можно оформить за 1.86, ТМ 3 — за 1.99. Соперники пробивали отметку в три гола на двоих в трех последних встречах во всех турнирах.

Рынок на точные выстрелы обоих коллективов предложен за 1.56, «обе забьют — нет» можно взять за 2.44.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года

Соперники входят в топ-5 АПЛ по результативности: «канониры» наколотили 83 мяча за 35 игр, «чайки» — 63 за 33 поединка. Оба свидания команд в этом сезоне получились яркими: в чемпионате «Арсенал» разнес оппонента (4:2), а в Кубке ответили уже парни Роберто Де Дзерби (3:1). В каждой встрече коллективы забивали на двоих минимум четырежды. В последнее время особенно продуктивно выступает банда Артеты, которая лишь в одном из 11 прошедших туров отличилась менее двух раз.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.86 (если клубы настреляют ровно три гола, случится возврат).

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