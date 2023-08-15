Эмиль Руусувуори — Андрей Рублев: вторая ракетка России не покинет Цинциннати так же рано, как Торонто
15 августа вторая ракетка России Андрей Рублев в первом круге «мастерса» в Цинциннати сразится с финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты выйдут на корт не ранее 22.30 по московскому времени, в России этот и другие матчи турнира показаны не будут. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу Рублева.
Он же считается безоговорочным фаворитом предстоящей игры. На победу Андрея можно поставить с коэффициентом 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Успех Руусувуори предложен за 3.34 (25%).
При ставке в 1000 рублей на финна в случае его выигрыша выплата составит 3340 рублей.
Эксперты думают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу Рублева. Такой результат идет за 1.95.
Триумф Руусувуори с форой (+1.5) по сетам предложен за 1.80, с гандикапом (+3.5) по геймам — за 1.92. Если же больше верите в россиянина, оформите (-3.5) за 1.87.
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.97, ТМ 22.5 — в 1.82.
В случае если в игре будет тай-брейк, ставка увеличится в 2.34 раза. Если не будет — то в 1.55.
Прогноз и ставка на матч Эмиль Руусувуори — Андрей Рублев
Рублев провалил «мастерс» в Торонто, неожиданно уже в первом круге уступив американцу Маккензи Макдональду (4:6, 3:6). В результате у Андрея было достаточно времени, чтобы переосмыслить произошедшее и улучшить игру, чтобы быть лучше готовым к Цинциннати.
Благо здесь в стартовом раунде его ждет соперник, которого он уже неоднократно обыгрывал. Обе встречи с Руусувуори состоялись на харде, и только в одной из них финн выиграл сет. Он тоже уступил уже в стартовом раунде на последнем турнире. Вероятно, рано вылетит и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-3.5) за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0