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Эмиль Руусувуори — Андрей Рублев: вторая ракетка России не покинет Цинциннати так же рано, как Торонто

Прогноз на матч ATP Цинциннати Эмиль Руусувуори — Андрей Рублев 15 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

15 августа вторая ракетка России Андрей Рублев в первом круге «мастерса» в Цинциннати сразится с финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты выйдут на корт не ранее 22.30 по московскому времени, в России этот и другие матчи турнира показаны не будут. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу Рублева.

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Он же считается безоговорочным фаворитом предстоящей игры. На победу Андрея можно поставить с коэффициентом 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Успех Руусувуори предложен за 3.34 (25%).

При ставке в 1000 рублей на финна в случае его выигрыша выплата составит 3340 рублей.

Эксперты думают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу Рублева. Такой результат идет за 1.95.

Триумф Руусувуори с форой (+1.5) по сетам предложен за 1.80, с гандикапом (+3.5) по геймам — за 1.92. Если же больше верите в россиянина, оформите (-3.5) за 1.87.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.97, ТМ 22.5 — в 1.82.

В случае если в игре будет тай-брейк, ставка увеличится в 2.34 раза. Если не будет — то в 1.55.

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Прогноз и ставка на матч Эмиль Руусувуори — Андрей Рублев

Рублев провалил «мастерс» в Торонто, неожиданно уже в первом круге уступив американцу Маккензи Макдональду (4:6, 3:6). В результате у Андрея было достаточно времени, чтобы переосмыслить произошедшее и улучшить игру, чтобы быть лучше готовым к Цинциннати.

Благо здесь в стартовом раунде его ждет соперник, которого он уже неоднократно обыгрывал. Обе встречи с Руусувуори состоялись на харде, и только в одной из них финн выиграл сет. Он тоже уступил уже в стартовом раунде на последнем турнире. Вероятно, рано вылетит и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-3.5) за 1.87.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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Лоренцо Сонего — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Цинциннати 15 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
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Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
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