16 августа в Греции состоится Суперкубок УЕФА — «Манчестер Сити» и «Севилья» разыграют трофей на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Поединок победителя Лиги чемпионов и триумфатора Лиги Европы начнется в 22.00 по московскому времени, команды рассудит французский арбитр Франсуа Летексье. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 21.15 мск, на «Матч! Футбол 1» — с 21.45 мск.

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: взять победу «Ман Сити» в основное время предлагают с коэффициентом 1.39, что составляет примерно 69% вероятности. Успех команды Хосе Луиса Мендилибара оценен в 8.25 (12%). Котировка на ничью — 5.19 (19%).

Красно-белые завоевали Суперкубок УЕФА в 2006 году, после чего уступили в пяти финалах подряд. Верите, что неудачная серия прервется? Ставка в 1000 рублей на нервионцев в случае их нового триумфа принесет 8250 рублей.

Аналитики не сомневаются, что коллектив Хосепа Гвардиолы заберет титул: их триумф идет за 1.20, чемпионство андалусийцев — за 4.35.

В прошлом сезоне «Сити» и «Севилья» пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов и оба раза пробили «верх» по голам (3:1 и 4:0 в пользу горожан). Тотал больше 2.5 мяча в нынешнем финале доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.22.

Соперники не обменялись результативными ударами лишь в одном из четырех очных поединков. Опция «обе забьют» представлена за 2.00, обратный рынок — за 1.82.

Наиболее возможный итог Суперкубка после 90 минут, по версии экспертов, — виктория манкунианцев 2:0. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.74.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Севилья»

История противостояния горожан и андалусийцев насчитывает четыре встречи. За это время «Сити» лишь однажды прошил ворота красно-белых меньше трех раз — в самом первом поединке, который случился в октябре 2015-го на «Этихаде» (2:1 в пользу хозяев). Форма соперников намекает на то, что серия продолжится: в первом туре АПЛ парни Пепа Гвардиолы разгромили «Бернли» (3:0). «Севилья» стартовала в ла лиге с домашнего поражения от «Валенсии» (1:2). Плюс полторы недели назад Эрлин Холанн и компания уже упустили один Суперкубок — проиграли «Арсеналу» в финале Community Shield (1:1, по пенальти 1:4). Поэтому в Пирей небесно-голубые приедут максимально заряженными на то, чтобы взять первый трофей в сезоне.

Рекомендуемая ставка: «победа «Сити» и ТБ 2.5» за 1.90.

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