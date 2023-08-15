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Сегодня, 15:15

Лоренцо Сонего — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Цинциннати 15 августа 2023 года

Прогноз на матч ATP Цинциннати Лоренцо Сонего — Александр Шевченко 15 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Лоренцо Сонего.
Фото Global Look Press

15 августа молодой актив российского тенниса Александр Шевченко в первом круге «мастерса» в Цинциннати сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Встреча начнется не ранее 20.40 по московскому времени, в России она показана не будет. Для спортсменов это будет первая очная игра.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что дальше пройдет Сонего. На победу итальянского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность этого исхода — приблизительно 65%. Триумф Шевченко доступен за 2.48 (35%).

Если поставить 1000 рублей на российского теннисиста и дождаться его победы, можно стать обладателем 2480 рублей.

Верите, что Александр навяжет борьбу более рейтинговому сопернику? Ф2(+2.5) гейма идет за 1.91, Ф1(-2.5) — за 1.88.

Тотал больше 22.5 гейма предложено взять за 1.87, ТМ 22.5 — за 1.92.

Победу Шевченко хотя бы в одной партии можно оформить за 1.55. В этом сезоне Александр шесть раз играл с соперниками из Италии на уровне ATP и в каждом взял минимум сет.

Если в матче будет тай-брейк, сыграет ставка с коэффициентом 2.15. Если не будет — 1.64.

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Прогноз и ставка на матч Лоренцо Сонего — Александр Шевченко

У Сонего в этом сезоне мало что получается на харде — ни на одном турнире он не вышел даже в четвертьфинал. Из 18 матчей на этом покрытии в 2023-м он проиграл 10. В Торонто Лоренцо вылетел уже в первом круге от Маррея — прямо скажем, со жребием ему там не повезло.

Если смотреть с позиции рейтинга, то в Цинциннати противник у итальянца попроще. С другой стороны, Шевченко в этом сезоне прогрессирует, навязывает борьбу даже топовым спортсменам. В основу американского «мастерса» он пробился через квалификацию, победив небезызвестных Фучовича и Шварцмана, то есть уже приспособился к местным кортам.

Думаю, у Александра есть все шансы как минимум потрепать нервы Лоренцо, а как максимум — преподнести небольшую сенсацию.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+2.5) гейма за 1.91.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Шевченко
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3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
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9
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10
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