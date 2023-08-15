Лоренцо Сонего — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Цинциннати 15 августа 2023 года
15 августа молодой актив российского тенниса Александр Шевченко в первом круге «мастерса» в Цинциннати сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Встреча начнется не ранее 20.40 по московскому времени, в России она показана не будет. Для спортсменов это будет первая очная игра.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что дальше пройдет Сонего. На победу итальянского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность этого исхода — приблизительно 65%. Триумф Шевченко доступен за 2.48 (35%).
Если поставить 1000 рублей на российского теннисиста и дождаться его победы, можно стать обладателем 2480 рублей.
Верите, что Александр навяжет борьбу более рейтинговому сопернику? Ф2(+2.5) гейма идет за 1.91, Ф1(-2.5) — за 1.88.
Тотал больше 22.5 гейма предложено взять за 1.87, ТМ 22.5 — за 1.92.
Победу Шевченко хотя бы в одной партии можно оформить за 1.55. В этом сезоне Александр шесть раз играл с соперниками из Италии на уровне ATP и в каждом взял минимум сет.
Если в матче будет тай-брейк, сыграет ставка с коэффициентом 2.15. Если не будет — 1.64.
Прогноз и ставка на матч Лоренцо Сонего — Александр Шевченко
У Сонего в этом сезоне мало что получается на харде — ни на одном турнире он не вышел даже в четвертьфинал. Из 18 матчей на этом покрытии в 2023-м он проиграл 10. В Торонто Лоренцо вылетел уже в первом круге от Маррея — прямо скажем, со жребием ему там не повезло.
Если смотреть с позиции рейтинга, то в Цинциннати противник у итальянца попроще. С другой стороны, Шевченко в этом сезоне прогрессирует, навязывает борьбу даже топовым спортсменам. В основу американского «мастерса» он пробился через квалификацию, победив небезызвестных Фучовича и Шварцмана, то есть уже приспособился к местным кортам.
Думаю, у Александра есть все шансы как минимум потрепать нервы Лоренцо, а как максимум — преподнести небольшую сенсацию.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+2.5) гейма за 1.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0