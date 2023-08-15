Петра Квитова — Анна Блинкова: прогноз на матч WTA Цинциннати 15 августа 2023 года
15 августа Анна Блинкова и Петра Квитова схлестнутся в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Теннисистки выйдут на корт в 18.00 по московскому времени, в России игра показана не будет. Ранее девушки ни разу не встречались.
Квитова — приличный фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу чешской спортсменки выставлен коэффициент 1.25, вероятность этого исхода — около 80%. Успех Блинковой доступен за 3.94 (20%).
Ставка в 1000 рублей на россиянку в случае ее выигрыша принесет выплату в 3940 рублей, а чистая прибыль составит 2940 рублей.
Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.96, ТМ 20.5 — в 1.83.
На то, что Блинкова не проиграет с разницей более четырех геймов, котировка — 2.12. На успех Квитовой с форой (-4.5) — 1.71.
Считаете, что Анна заберет у чешки хотя бы одну партию? Такое условие можно взять за 2.13.
Семь и более брейков в игре предложены за 1.72, ТМ 6.5 — за 2.00.
Прогноз и ставка на матч Петра Квитова — Анна Блинкова
Обе теннисистки рано выбыли с турнира в Монреале: Квитова вылетела во втором круге от Бенчич, а Блинкова на той же стадии проиграла Касаткиной. Правда, поражения эти были разными: чешка боролась и уступила в трех сетах, а Анну хватило лишь на некоторые розыгрыши — она уступила в двух.
Последний опыт игры в США у Квитовой переполнен положительными эмоциями, ведь в апреле она забрала титул на престижном турнире в Майами,одолев в финале Рыбакину. Всего на счету Петры 23 матча на харде в этом сезоне и 17 побед, в том числе дважды над все той же Рыбакиной и Пегулой. А вот Блинкова выступала на покрытии значительно слабее — у нее даже было поражение от 500-й ракетки мира в Вашингтоне.
Вероятно, Петра надолго на корте не задержится — тягаться с ней россиянке пока рановато.
Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.83.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
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|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0